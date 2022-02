Noch kein Heimathafen fürs neue Ammersee-Polizeiboot

Von: Dieter Roettig

Das ausgesonderte 20 Jahre alte Ammersee-Polizeiboot wartet in der Bootswerft Stegen auf einen Käufer. Im April bekommt die Wasserschutzpolizei ein modernes neues Boot. © Roettig

Dießen – Neues Kapitel in der schier unendlichen Geschichte um das Ammersee-Polizeiboot WSP 7 und das immer noch nicht gebaute Polizeibootshaus. Nachdem das 20 Jahre alte Schiff seit letztem Frühjahr wegen altersbedingter Schäden nicht mehr eingesetzt werden konnte, wurde jetzt für 256.000 Euro ein Nachfolgemodell für die Wasserschutzpolizei bestellt. Wie das Bayerische Innenministerium bestätigte, wird es im April geliefert und zunächst, wie schon das alte Boot, am Dießener Dampfersteg angetäut. Damit ist es im Alarmfall für die Beamten aus der WaPo-Inspektion in der Hofmark schnell erreichbar.

Bis das neue Boot seinen endgültigen Liegeplatz bekommt, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern. Denn um den Standort für das längst geplante Polizeibootshaus wird seit langem ergebnislos gerungen. Ursprünglich war der Bau bei der Werft in Stegen angedacht, ebenso in St. Alban, Dießen oder Wartaweil. Den Zuschlag hatte zum Leidwesen von Bürgerinitiativen Holzhausen bekommen. Hier sollte das Bootshaus als „Warze“ am 100 Meter langen historischen Dampfersteg angedockt werden. Anlieger hatten erfolgreich Einspruch wegen immissions- und naturschutzrechtlicher Bedenken eingelegt, auch bezüglich der Vögel im Habitat sowie der geschützten Armleuchteralge im Uferbereich.

Aktuell aber liegt der Standort Holzhausen auf Eis. Wie Michael Siefener vom Bayerischen Innenministerium auf Anfrage des KREISBOTEN mitteilte, werde derzeit geprüft, inwieweit sich das Uttinger Freizeitge­lände als neuer Standort für das Polizeibootshaus eignet. In die Vorplanungen seien die Gemeinde Utting mit Bürgermeister Florian Hoffmann, die zuständigen Fachbehörden und die angrenzenden Stegbetreiber einbezogen. Man sei bestrebt, eine für alle Seiten akzeptable und konstruktive Lösung zu finden: „Das neue Bootshaus soll unter Berücksichtigung des polizeilichen Bedarfs jedenfalls so gering wie möglich dimensioniert werden.“



Das neue Polizeiboot ist allerdings 77 Zentimeter länger und 600 Kilogramm schwerer als das alte Modell. Der Tiefgang mit 70 Zentimetern ist trotzdem geringer und kann durch Anheben der beiden Außenbordmotoren in Abhängigkeit von der Beladung noch auf einen halben Meter reduziert werden. Ideal für Einsätze im Uferbereich. Entgegen einem von Naturschützern geforderten umweltschonenden Elektroantrieb verfügt das Boot über zwei Yamaha-4-Takt-Benzin-Außenbordmotoren mit je 300 PS. Damit erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.



Für die Aufklärung von Bootsdiebstählen oder -beschädigungen, zum Schutz des Fischerei­rechts oder beim Aufspüren von Wassersportlern in Seenot verfügt das neue Boot über modernste Technik mit Navigation, Radar, Echolot oder Wärmebildkamera. Im Rahmen des Naturschutzes kontrolliert die WaPo auch die Einhaltung von Sperrgebieten wie Schilfgürtel, die von Booten nicht befahren werden dürfen. Bis zu zwölf Personen haben auf dem Polizeiboot Platz, dessen Aluminium-Rumpf pflegeleichter ist als beim alten Boot aus mit Glasfasern verstärktem Kunststoff.



Das ausgesonderte Polizeiboot vom Baujahr 2002 steht derzeit auf einem Hänger in der Werft der Bayerischen Seenschifffahrt in Stegen und wartet auf einen Käufer. Laut Innenministerium wird es über den Zoll veräußert. Der Neupreis betrug seinerzeit 167.000 Euro.