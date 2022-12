Ammersee-VHS ohne Gendersternchen

Von: Dieter Roettig

Teilen

Weihnachtsstern Ja, beim Gendersternchen aber „Daumen runter“. Gemeinde- und VHS-Verbandsrat Michael Hofmann ist froh, dass die Diskussion innerhalb der Volkshochschule Ammersee-West beendet ist. © Roettig

Dießen – Das von Volkshochschul-Chefin Heike Gerl arglos angewandte Gendersternchen im Programmheft für Frühjahr und Sommer sorgte für unerwartet hohe Wellen. Michael Hofmann (BP), Dießener Gemeinderat und Verbandsrat im VHS-Zweckverband Ammersee-West, hatte den Antrag gestellt, das Sternchen wegen „falschem Deutsch“ bei künftigen Publikationen zu unterlassen. Mit 7:4 Stimmen wurde sein Antrag befürwortet. Bei der aktuellen Verbandssitzung im Uttinger Feuerwehrhaus wurden Abstimmung und Ergebnis mit Rückendeckung der Rechtsaufsicht des Landratsamtes nochmals bestätigt.

Denn Alexander Herrmann, grüner Bürgermeister der VHS-Mitgliedsgemeinde Schondorf, hatte „ernsthafte Zweifel an der Zulässigkeit des Gendersternchen-Beschlusses vom 4. Mai 2022“ geäußert. Er stellte beim Verbandsvorsitzenden Florian Hoffmann offiziell einen Antrag auf eine Prüfung, denn seiner Meinung nach obliege der Verbandsversammlung lediglich eine „Verabschiedung der Grundzüge des Programmangebotes.“ Die Vorbereitung und Vermarktung falle dagegen in das „Aufgabengebiet der Leiter*in“. Er gehe also davon aus, dass der Antrag von Michael Hofmann „nicht hätte zugelassen werden dürfen, mithin also auch der Beschluss ungültig ist“.



Michael Hofmann wiederum stellte nach dem Bekanntwerden den Gegenantrag, das Thema Gendersternchen in den Publikationen der VHS Ammersee-West nicht erneut zu behandeln und darüber abstimmen zu lassen: „Wir haben einen demokratisch gefassten Beschluss.“ Außerdem liege die Beweispflicht über die Nicht-Zuständigkeit der Verbandsräte beim Antragsteller Alexander Herrmann.



Uttings Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Florian Hoffmann ging auf „Nummer sicher“ und ließ den Vorgang von der Rechtsaufsicht des Landratsamtes prüfen. In der Stellungnahme von Maximilian Schuler heißt es: „Unserer Auffassung nach berührt die Diskussion um das Gendersternchen die grundlegende Ausrichtung der Volkshochschule in inhaltlicher Sicht. Es liegt daher eine Zuständigkeit der Verbandsversammlung vor.“ Begründet werde dies damit, dass die Debatte deutschlandweit von großer Relevanz sei. Es gehe um die Frage, wie sich Unternehmen und Behörden in Bezug auf die geschlechterneutrale Sprache positionieren möchten.

Michael Hofmann nahm die Stellungnahme und damit das Ende der Diskussion mit Genugtuung und Erleichterung zur Kenntnis. Wegen seiner Ablehnung des Gender-Sternchens sei er persönlich und in den sozialen Medien von Befürwortern, Feministinnen und Grünen beschimpft und beleidigt worden. Ein politischer Zirkel forderte gar, dass Hofmann vom Gemeinderat gerügt und aus dem Verbandsgremium abberufen werden solle. Er habe sich als politisch Verantwortlicher für die Erwachsenenbildung disqualifiziert.



Während die bekennenden Lager Michael Hofmann zum „lebenden Feindbild“ erklärten, waren auch viele Stimmen dabei, die Hofmann „Respekt für seinen Mut“ zollten.



Eine Dame aus Starnberg nannte die Gender-Fans eine „Minderheitenblase mit Sprachterror“, die der Mehrheit ihr Weltbild aufzwingen wolle. Ein Professor aus Regensburg gab Michael Hofmann Recht, „denn mindestens 95 Prozent der einhundert Millionen Deutschsprecher verwenden den Genderstern nicht. Eine Volkshochschule sollte in der Sprache des Volkes kommunizieren, also in Standarddeutsch.“