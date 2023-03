Westufer-Streetworker: Dießen schließt sich Gemeinden an

Am Dießener Bahnhof randalieren des nachts seit Jahren immer wieder Jugendliche. © Roettig

Dießen – Als Dritte im Bunde hat sich jetzt die Marktgemeinde Dießen entschieden, zusammen mit Utting und Schondorf einen gemeinsamen Streetworker in Trägerschaft der Brücke Oberland e.V. zu verpflichten. Für die zunächst genehmigten 30 Wochenstunden Einsatz am Westufer beträgt der jährliche Aufwandrund 66.000 Euro, wovon Dießen etwas mehr als ein Drittel tragen muss – gemessen an der Anzahl der Jugendlichen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Jugendlichen in den drei Kommunen.

Dießen als einwohnerstärkste Gemeinde hat im Januar mit Alexander Sauter bereits einen eigenen Streetworker angestellt, der zusammen mit Jugendzentrum-Leiter Simon Brieger die Aufgabe hat, die oftmals über die Stränge schlagenden Heranwachsenden zu bändigen. Immer wieder haben Exzesse mit Alkohol, lauter Musik, Müll, auch Drogen und gelegentlichem Vandalismus für Ärger gesorgt. Hotspot war der Bahnhof, da viele Jugendliche aus den anderen Gemeinden und auch vom Landkreis Weilheim-Schongau mit der Regiobahn „auf Tournee“ waren und immer da einen Zwischenstopp einlegten, wo gerade Remmidemmi angesagt war.



Anstatt Polizei, Wachdienst, Überwachungskameras oder erhobenem Zeigefinger haben sich die Bürgermeister Sandra Perzul (Dießen), Florian Hoffmann (Utting) und Alexander Herrmann (Schondorf) darauf geeinigt, mit einem gemeinsamen Streetworker auf die Jugendlichen zuzugehen. Da der Arbeitsmarkt für entsprechend ausgebildete Mitarbeiter leergefegt ist, hat sich die „Brücke Oberland“ angeboten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Tobias Bihlmaier, geschäftsführender Vorstand, sein Konzept für eine mobile Jugendsozialarbeit vor.



Die Brücke Oberland widmet sich seit 1984 als gemeinnütziger Verein und anerkannter freier Träger mit rund 70 Mitarbeitern der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Dafür werde eine „aufsuchende Gruppen-, Cliquen- und szenebezogene Tätigkeit“ garantiert, aber auch einzelfallbezogene Einsätze mit niederschwelliger Herangehensweise. Die Prinzipien der Brücke seien Freiwilligkeit, Anonymität, Wertschätzung und Vertrauen. Der Vertrag mit der Brücke wird laut Ratsbeschluss zunächst für zwei Jahre geschlossen. Aus den Berichterstattungen wird man dann sehen, ob das zeitliche Engagement ausreicht oder ob das Stundenkontingent erhöht wird.