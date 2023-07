Ammersee Yacht-Club erfolgreich bei Holzpokal-Regatta

Insgesamt 28 Holzboote waren bei der Holzpokal-Regatta des Ammersee Yacht-Clubs auf den Wasser. Die Regatta war Teil der Ammersee Classics. © AYC

Riederau – Bei nahezu perfekten Bedingungen hat der Ammersee Yacht-Club mit der Holzpokal-Regatta das zweite Rennen im Rahmen der Ammersee Classics veranstaltet. Entgegen aller Wind- und Wetterprognosen, die ein Wochenende mit brütender Hitze und vor allem ohne Wind vorhersagten, war schnell klar, dass an diesem Wochenende doch „andere Winde“ wehen würden.

Das Startfeld von 28 klassischen Holzbooten startete bei blauem Himmel zur ersten von vier ausgeschriebenen Wettfahrten. Der zu segelnde Kurs wurde von vier bereits am Morgen im See fest verankerten Tonnen je nach Windrichtung vom Wettfahrtleiter Harry Meyer festgelegt und der jeweils zu segelnde Kurs durch ein Buchstabenschild angezeigt. Auf dem Wasser sorgten vier Motorboote für die Sicherheit der Teilnehmer. Unmittelbar im Anschluss an die erste Regatta wurde bei stabilen Windverhältnissen die zweite Wettfahrt durchgeführt. Nicht selten werden Umrundungen der Tonnen von lautem Gebrüll Richtung Gegner begleitet. Den Pokal in den Händen zu halten, hatte sich wohl jeder Teilnehmer in den Kopf gesetzt.

Am Ende des ersten Regattatages waren alle Beteiligten zufrieden und konnten sich bei Essen und Getränken auf den nächsten Tag vorbereiten. Am Sonntag sollte es um 7.30 Uhr weiter gehen.

Sonntagmorgen baute sich der typische, aber nicht verlässliche Südwind auf, während die Seglerinnen und Segler nach und nach auf dem Clubgelände eintrudelten und ihre Holzboote wieder startklar machten. Der Wind blieb doch konstant und so konnten zwei Regatten gesegelt werden, allerdings mit abgekürzten Bahnen. Hiervon machte der Wettfahrtleiter Gebrauch, um die geplanten vier Regatten durchsegeln zu können.



Hauseigener Gewinner

Die Gewinner des Holzpokal-Wanderpreises wurden Ludwig Braun vom gastgebenden Ammersee Yacht-Club mit Hermann Wegener und Benedikt Höfle auf ihrer 20 Quadratmeter Rennjolle. Georg Ernst auf einem L-Boot wurde Zweiter und Christoph Hagenmeyer auf einer 15 Quadratmeter Rennjolle landete auf dem 3. Platz.