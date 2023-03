Ein Herz für Frösche und Kröten

Von: Sabine Fleischer

Achtung, Amphibienwanderung: Jetzt machen sich die Kröten wieder auf den Weg. © Fleischer

Landkreis/Hagenheim – Frühjahrszeit, Wanderzeit. Auch für Kröten: Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz und seine Helfenden treten wieder zum Kampf gegen den Amphibientod auf den Straßen im Landkreis an. Seit über 30 Jahren retten Amphibienzäune vielen Fröschen, Kröten und Molchen das Leben. Der KREISBOTE hat den Hagenheimer Dr. Jochim Varchmin vom LBV letzten Sonntag bei einer nächtlichen Kontroll-Tour begleitet. Mit Erfolg: Gut 500 Erdkröten wurden aufgesammelt.

Mit Eimern bewaffnet, ging es am 500 Meter langen Zaun Richtung Memming entlang. Varchmin erzählt, dass die Kröten bei idealen Bedingungen (kein Frost und feucht) jetzt fast alle gleichzeitig zu ihren Geburtsgewässern – in diesem Fall der Egelsee – , loswandern, um dort selbst zu laichen.



Vorher müssten Ehrenamtliche und Gemeinden an besonders kritischen Stellen Amphibienschutzzäune aufzubauen – mit viel Logistik und körperliche Arbeit. Alle zehn Meter werde ein Eimer in die Erde versenkt. „Auf ihrem nächtlichen Weg Richtung Teich stoßen die Amphibien auf den Krötenzaun, gehen an ihm entlang und rutschen in den nächsten Eimer. Wir geben ihnen dann den Shuttle-Service zum Gewässer“.



Aufbau-Hilfe bekommt der 86-Jährige – auch im Helferkreis Asyl engagiert – zusätzlich von drei jungen Männern aus Eritrea, die seit 2016 in der Region lebten. „Meine afrikanischen Jungs packen gerne mit an.“ Der Zaun müsse so aufgestellt werden, dass die Tiere nicht einfach unten durchkriechen können. „Die sind ganz schön stark und können das Netz ohne weiteres hochlupfen“, weiß der LBV-Experte. Daher müsse auch regelmäßig der Zaun auf Schlupflöcher überprüft werden. Sonntagnacht hatten zwei Dutzend Kriechtiere den Zaun bei der Kiesgrube Hagenheim umgangen und lagen zermatscht auf der Straße nach Memming.

Ohne die Hilfe der vielen Freiwilligen würden ein Großteil der querenden Amphibien auf diese Art sterben. Varchmin: „Die Tiere bleiben einfach auf der Straße sitzen, wenn sich Scheinwerferlicht nähert. Das Auto überfährt sie. Der Luftsog allein ist schon tödlich.“ Daher seien die temporären Geschwindigkeitsbegrenzungen nachts ungemein wichtig.



Er rechnet auch heuer wieder mit 1.500 Kröten bei den drei betreuten Zäunen rund um Hagenheim. An drei bis fünf Spitzentagen pro Saison würden die meisten Tiere gefunden. So auch am Sonntag: Gut 500 Erdkröten wurden eingesammelt und in den Egelsee entlassen. Die meisten gab es im „Doppelpack“: Weibchen trägt Männchen.



Dennoch werde der Zaun sechs Wochen lang morgens und abends kontrolliert, damit kein Tier unnötig lange im Eimer bleibt. Beim Rückweg vom See müssen es dann die Amphibien alleine schaffen.