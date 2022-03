Amtsgericht Landsberg: 55-Jähriger voll schuldig gesprochen

Von: Susanne Greiner

Vor dem Amtsgericht Landsberg wurde der 55-jährige SUV-Fahrer für schuldig gesprochen. © Symbolfoto: Julian Stratenschulte

Landsberg – Es sind zwei unterschiedliche Geschichten, die im Amtsgericht in Bezug auf einen 55-Jährigen zu hören sind: In der einen Version hat der SUV-Fahrer den Fuß eines Jugendlichen absichtlich überfahren – weil er wütend war. Der Angeklagte selbst spricht hingegen davon, den Fuß nicht überfahren zu haben. Oder wenn, dann ohne es zu merken. Der Fall wurde bereits Ende Januar im Amtsgericht verhandelt (der KREISBOTE berichtete). Letzte Woche wurde er fortgesetzt.

Vier Jugendliche seien vor dem Angeklagten hintereinander entlang der Eduard-Thöny-Straße Richtung Holzhausener Dampfersteg gegangen, fasste die Staatsanwaltschaft den Fall zusammen. Der 55-Jährige habe sich behindert gefühlt und sei aus Wut dem damals 15-Jährigen über den Fuß und anschließend weggefahren. Dafür sprächen neben dem anschließenden Gang ins Krankenhaus und dem Anruf bei der Polizei seitens der Jugendlichen auch die in den Details einheitlichen Aussagen der Vier. Sie hätten alle eine aktive Lenkbewegung des Angeklagten nach rechts beschrieben: „So etwas passiert nicht zufällig. Dabei muss man auch davon ausgehen, dass man jemanden trifft“, betonte der Staatsanwalt. Er forderte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung, eine Geldstrafe von 2.000 Euro sowie den Entzug des Führerscheins des 55-Jährigen für 16 Monate.



„Der Sachverhalt war ein ganz anderer“, sagte hingegen Verteidiger Joachim Feller. Die Jugendlichen seien nebeneinander gegangen. Sein Mandant habe gehupt, was die Jugendlichen offenbar provozierte. Der Geschädigte sei deshalb„aggressiv“ an das offene Fenster des SUV-Fahrers gegangen und den Kopf ins Wageninnere gestreckt, um den Fahrer massiv zu beleidigen. Danach habe der 55-Jährige nicht weiter mit den Jugendlichen diskutieren wollen. Das von den Jugendlichen beschriebene „Stop and Go“, bei dem sich der Streit fortgesetzt und angeblich aufgeheizt habe, sei nur deswegen entstanden, weil sein Mandant auf weitere Fußgänger auf der Fahrbahn Rücksicht genommen habe.



„Selbst die Polizei hat sich veräppelt gefühlt“, sagte Feller. In der ersten Verhandlung hatte der Polizist und Zeuge gesagt, dass die Reifenspur auf dem Straßenrand, die der 55-Jährige fotografiert hatte, so massiv gewesen sei, dass es „fast nachbearbeitet“ gewirkt habe. Auch die auf dem Turnschuh sichtbaren Spuren habe die Polizei angezweifelt, so Feller. Die Verletzungen des Fußes – in der Klinik wurde nur eine Prellung festgestellt – hätten bei dem 2,4 Tonnen-Pkw schwerer sein müssen. Wenn sein Mandant, wie von den Jugendlichen behauptet, den Reifen sogar noch auf dem Fuß gedreht haben solle, hätten ganz andere Spuren entstehen müssen. Sollte sein Mandant überhaupt irgendwie über den Fuß gefahren sein, so habe er es sicherlich nicht gemerkt. Feller forderte deshalb einen Freispruch.



Der Angeklagte beteuerte anschließend selbst, dass es ihm leidtue, sollte er den Fuß des Jugendlichen überfahren haben. Sollte er den Fuß tatsächlich berührt haben, „habe ich es wirklich nicht gemerkt“.



Richter Michael Eberle schenkte weder dem Angeklagten noch seinem Verteidiger Glauben – und sprach den Angeklagten im Sinne der Anklage voll schuldig: schuldig der Beleidigung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der schweren Körperverletzung und letztend­lich auch der Fahrerflucht. Der 55-Jährige habe den Streit provoziert und fortgeführt – und damit die Situation „aufgeschaukelt“.



Anschließend habe er absichtlich nach rechts gelenkt und den Reifen auf dem Fuß des Geschädigten sogar noch hin und her gedreht. Die Rufe der Jugendlichen, darunter laut deren Aussage auch „Sie stehen auf meinem Fuß!“, habe er ignoriert. „Und dann sind Sie weggefahren“, obwohl er die Rufe der Jugendlichen wegen des offenen Autofensters doch sicher gehört habe.



Anfänglich habe die Polizei die „Dreckspur“ falsch gedeutet, so Eberle. Inzwischen gebe es aber eine sinnvolle Deutung, der sich wohl auch die Polizei angeschlossen hätte. Dass dem Jugendlichen nicht mehr passiert ist, sei „riesengroßes Glück“ und liege an dem dort sehr weichen Boden. „Sie haben Dinge erzählt, die nicht stimmen“, zog Eberle die Aussage des Angeklagten komplett in Zweifel. Und verurteilte den 55-Jährigen zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro, einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und zum Entzug des Führerscheins für zwölf Monate.



Der Angeklagte musste den Führerschein noch im Gerichtssaal abgeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.