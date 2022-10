Geldgeschenk für den Arzt - Blüten auf Rezept?

Von: Ulrike Osman

Teilen

Eine Landsbergerin soll einen Landsberger Psychotherapeut zum Verschreiben von Cannabis angestiftet haben. Das Verfaren wurde eingestellt. © Sebastian Duda

Landsberg – Wegen Schlaflosigkeit, Depressionen und einer Posttraumatischen Belastungsstörung bekam eine Landsbergerin vom Arzt Cannabis verschrieben. Weil die verordneten Mengen den medizinischen Bedarf scheinbar weit überschritten, landete die Frau nun vor dem Schöffengericht – wegen Anstiftung zur missbräuchlichen Verschreibung von Betäubungsmitteln und Anstiftung zur Untreue in 39 Fällen.

Im April 2017 verschrieb ein Landsberger Psychotherapeut der heute 49-Jährigen zum ersten Mal Cannabis. Sie sollte sich von einem halben Gramm täglich einen Tee zubereiten. Die zur Therapie benötigte Menge hätte also 15 Gramm im Monat betragen. Von Mai 2018 bis September 2019 standen auf den Rezepten jedoch Mengen zwischen 50 und 300 Gramm. Die Frau löste die Rezepte in Apotheken in Landsberg und Augsburg ein, die mit der Krankenkasse abrechneten.



Irgendwann wurde man bei der AOK ob der großen Mengen misstrauisch und informierte die Staatsanwaltschaft. Die erhob Anklage gegen die Patientin und auch gegen den Arzt, gegen den vor dem Amtsgericht ein eigenes Verfahren anhängig ist. Der Gesamtschaden für die Krankenkasse betrug laut Anklageschrift über 30.000 Euro.



Während die Angeklagte in der Hauptverhandlung vor Richterin Katrin Prechtel und den Schöffen zu den Vorwürfen schwieg, sagte der als Zeuge geladene Arzt umso bereitwilliger aus. Demnach war die 49-Jährige die erste Patientin, die er mit Cannabisblüten behandelte. Er habe zunächst nicht gewusst, wie hoch die Dosis anzusetzen sei, musste aber „irgendetwas“ in den Antrag an die Krankenkasse schreiben, wie er sagte.



Spätere Erhöhungen der Dosis müssten nicht extra genehmigt werden. Diese seien unter anderem deshalb notwendig geworden, weil die Patientin eine „massive suizidale Phase“ durchlebt habe. Auch seien für die Zubereitung als Tee größere Mengen notwendig, da der Wirkstoffgehalt bei dieser Darreichungsform niedrig sei.



Allerdings kennzeichnete der Arzt die Rezepte fast jedes Mal mit „A“ für Ausnahme, da er befürchtete, dass es sonst Probleme geben könnte. Eine spätere Nachfrage der Krankenkasse nach der Höhe der Dosis beantwortete er im Jahr 2019 wiederum mit 15 Gramm im Monat. Auffällig waren für das Gericht auch die Doppelverschreibungen, die der Arzt vorgenommen hatte. Ein Rezept löste die Patientin sofort ein, das zweite habe der Vorbestellung der nächsten Dosis gedient, so der Mediziner.



Dass die Steigerung der Dosis nicht von der Krankenkasse hätte abgesegnet werden müssen, bestätigte eine AOK-Mitarbeiterin im Zeugenstand. Die hohen Mengen seien allerdings ungewöhnlich gewesen und bei der Rezeptprüfung aufgefallen. Was bei der Krankenkasse nicht weiter auffiel: Im Dezember 2017 wurde für die Patientin ein Verdampfer zur Inhalation von Cannabis beantragt und genehmigt. Dieser kam angeblich nicht zum Einsatz, da die Frau keine Raucherin sei und das Cannabis lediglich als Tee vertragen habe.



Wie die 49-Jährige das Betäubungsmittel nun tatsächlich konsumiert hatte, ließ sich letztlich nicht beweisen. Auch nicht, ob von den Mengen etwas an andere Personen abgegeben wurde. Anfang dieses Jahres stellte der Arzt die Verordnung ein, da es der Patientin besser gehe. Auch habe sie wegen des Cannabis-Konsums Ärger mit der Fahrerlaubnisbehörde gehabt. Mit der Tatsache, dass im Dezember 2021 die Anklageschrift zugestellt wurde, habe das Ende der Cannabis-Rezepte nichts zu tun gehabt, versicherte der Psychotherapeut.



Die Vorwürfe gegen die 49-Jährige erhärteten sich schlussendlich nicht. „Meine Mandantin ist schwer krank. Sie hat sich den Tee zubereitet und war froh, dass es ihr besser ging“, sagte Verteidiger Sascha Schnarr. Die Frau sei in ihrem Zustand gar nicht in der Lage gewesen, den Arzt zu etwas anzustiften oder zu überreden. Dass sie ihm einmal privat 200 Euro geschenkt habe, sei ein Dank für seinen großen Einsatz gewesen, erklärte der Mediziner. Teilweise habe er täglich mit der Frau in Kontakt gestanden, um sie vor einer Zwangseinweisung in die Psychiatrie zu bewahren.



„Wir können nicht nachweisen, dass Sie aktiv auf Ihren Arzt zugegangen sind“, fasste Richterin Prechtel nach fast drei Stunden Hauptverhandlung die Situation zusammen. Das Verfahren wurde eingestellt.