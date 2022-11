»Auto-Schwarzfahrer« wegen Nötigung verurteilt

Von: Sabine Fleischer

Weil er in Landsberg mit seinem unversicherten und nicht angemeldeten Auto betrunken und unter Drogeneinfluss sowie ohne Führerschein unterwegs war und dabei zudem einen Landsberger genötigt hatte, wurde ein 33-Jähriger aus Wiesbaden nun vom Amtsgericht Landsberg verurteilt. © Symbolfoto: Panthermedia

Landsberg – Zuerst unter Drogen mit der Oberbürgermeisterin reden wollen, danach ein Stelldichein auf der Polizeiwache und dann ohne Führerschein mit dem Auto heimfahren und dabei einen Landsberger zum Weg­springen nötigen: Ein Besucher aus Wiesbaden hat sich bei seinem Kurztrip nach Landsberg mehrfach rechtswidrig verhalten. Das Amtsgericht Landsberg verurteilte ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Trunkenheit, Urkundenfälschung und Nötigung zu einer Bewährungsstrafe. Der Angeklagte war ohne Anwalt erschienen.

Der geständige 33-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt, sein Strafregister, das Richter Michael Eberle vorlas, ist lang: seit 2004 vielfaches Fahren ohne Führerschein, Diebstahl, Hehlerei, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Unfallflucht, Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung und Urkundenfälschung. Auch in der Schweiz und in den Niederlanden sei er bereits auffällig gewesen. Im Moment liefen noch zwei Verfahren in Hessen und der Schweiz. Bis jetzt sei dem Wiesbadener jedoch ein längerer Gefängnisaufenthalt erspart geblieben. Die Bewährungsphasen habe er immer ordnungsgemäß eingehalten.

Die Aussage des Angeklagten deckte sich mit den Zeugenaussagen: Mitte März war der arbeitslose KFZ-Mechatroniker trotz einkassiertem Führerschein per Auto zu Besuch in Landsberg. Nach einer Nacht ohne Schlaf, dafür mit Alkohol und Drogen, fuhr der Angeklagte in seinem nicht angemeldeten und nicht versicherten Opel zunächst in die Stadtverwaltung, um „mit der Oberbürgermeisterin den Ukraine-Krieg zu diskutieren“. Nach eigenen Angaben befand er sich in einer drogenbedingten Psychose. Der Mischkonsum von Alkohol und diversen Drogen führte zu der Denkweise, „dass ich etwas bewegen könnte“.



Vor seinem Besuch in der Stadtverwaltung habe er noch mit einem zufällig getroffenen Mann irgendwo am Lech Amphetamine geteilt. „Es fällt mir schwer zu glauben, dass die Landsberger Drogendealer schon so früh auf sind und ihre Drogen einfach teilen,“ kommentierte Eberle diese Aussage.



Mitarbeiter der Stadtverwaltung riefen die Polizei, da der russischstämmige Mann in der Stadtverwaltung laut Zeugen und auch Angeklagtem „wirres Zeug“ redete. Er habe aber vor Eintreffen der Gesetzeshüter das Gebäude verlassen. Diese fanden ihn dann im Landratsamt, wo er wiederum den Krieg und die politische Situation mit Russland thematisieren wollte und sich als „Sohn Putins“ bezeichnete. Sein Auto hatte er davor abgestellt. Die Beamten sicherten das Fahrzeug, das zwei verschiedene Kennzeichen und ein drittes auf der Umweltplakette aufwies. Die Kennzeichen hatte der Mann zuvor gestohlen, unter anderem aus einer Werkstatt in Germaringen/Allgäu.

Bei der anschließenden Festnahme des Angeklagten aufgrund körperlicher Ausfallerscheinungen wurde ein Alkoholwert von knapp 0,5 Promille sowie ein positiver Drogentest auf Kokain, Cannabis und Amphetamin nachgewiesen. Sein Pkw wurde von einem Autodienst abgeschleppt, anschließend aber von der Staatsanwaltschaft wieder freigegeben. Noch auf der Wache erhielt der Halter den Fahrzeugschlüssel zurück, allerdings nur, um noch einige Sachen aus dem Auto zu holen, wie er versprach. Auf dem Gelände des Abschleppdienstes angekommen, entschloss er sich aber, mit dem Auto heimzufahren. Die Aufforderung eines dortigen Mitarbeiters, anzuhalten, ignorierte er und fuhr auf die sich gerade schließende Schranke des Geländes zu. Dabei gab er Gas, rief zu dem Mitarbeiter „Geh‘ weg!“ und fuhr neben der geschlossenen Schranke durch eine Lücke auf die Straße. Der Mitarbeiter konnte sich durch einen Sprung zur Seite außer Gefahr bringen und blieb unverletzt.

Der Staatsanwalt ordnete eine Sperrfrist für die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis an. Zudem forderte er für die Nötigung des Abschleppdienst-Mitarbeiters, das Fahren eines nicht angemeldeten und unversicherten Autos sowie die fahrlässige Trunkenheit und Urkundenfälschung eine Haftstrafe von insgesamt einem Jahr.

Richter Eberle setzte diese trotz der zahlreichen Vorstrafen zur vierjährigen Bewährung aus, da sich der 33-Jährige geständig und kooperativ gezeigt sowie die Taten unter erheblichen Drogeneinfluss verübt habe. Zudem gebe es Aussicht auf einen neuen Arbeitsplatz, der durch Haft nicht verhindert werden solle. Des Weiteren muss der Angeklagte 1.800 Euro an die Caritas Landsberg zahlen und die Gerichtskosten übernehmen. „Wir probieren es nochmal mit Ihnen, Sie haben gezeigt, dass Sie sich in Bewährungszeiten ja zusammenreißen können“, meinte Eberle abschließend und empfahl eine freiwillige Drogentherapie. Die Sperre für den Führerschein setzte er für 18 Monate an.

Die Bewährungsstrafe wird mit den Urteilen aus den anderen laufenden Verfahren zu einer Gesamtstrafe verrechnet werden.