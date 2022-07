66.000 Euro Kreditschwindel mit falschen Urkunden

Von: Sabine Fleischer

Amtsgericht Landsberg: Ehepaar erschleicht sich 66.000 Euro aus Krediten mit falschen Urkunden. © Kreisbote

Landsberg – Ein kürzlich geschiedenes Ehepaar aus Kaufering hat sich im Herbst 2019 rund 66.000 Euro Kreditauszahlungen erschwindelt. Wie? Einfach den Namen der Ehefrau in fingierte Gehaltsabrechnungen und Kontoauszügen einfügen. Jetzt standen die beiden wegen mehrfacher Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht.

Das Problem: Der 36-Jährige Kauferinger hatte Schulden und konnte aufgrund seiner Schufa-Einträge keine Kredite mehr beantragen. Um an Geld zu kommen, kopierte er den Namen seiner damaligen Ehefrau in seine Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge und beantragte im Herbst 2019 in ihrem Namen online fünf Kredite bei diversen Banken. Bei der Verhandlung bekannte sich der Angeklagte in vollem Umfang schuldig.



Ihr sei die kriminelle Tragweite der Aktion anfangs nicht klar gewesen, sagte die 25-jährige Ehefrau vor Gericht. Sie habe nicht gewusst, wie viel Kredite beantragt wurden, sondern einfach „den Gesamtpacken Papier unterschrieben, ohne ihn durchzulesen. Das war dumm von mir“, räumte die gebürtige Augsburgerin ein. Zudem habe ihr Ehemann ihr versichert, die Kredite schnell zurückzuzahlen, ohne dass „das für irgendwen zu einem Problem wird“. Das Geld sei für die Kaution einer wegen der Geburt des Sohnes dringend benötigten größeren Wohnung gewesen, sei dann aber ohne ihr Wissen für Spieleinsätze verwendet worden. Damals habe sie nichts von den Schulden und der Spielsucht ihres Mannes gewusst.



Dieser hatte bereits seit 2013 Kredite wegen seiner Spielsucht aufgenommen. Automaten und dann Online-Casino, „die man leider nicht nur in Schleswig-Holstein spielen kann“, seien sein Verhängnis, kommentierte Richter Michael Eberl. Seit Mai 2020 ist der Kauferinger deswegen in Therapie. Als die Rückzahlung der Kredite schwierig wurde, schlug der Angeklagte seiner Ehefrau eine Privatinsolvenz vor. Das hielt diese aber für Unrecht und erstattete zusammen mit ihren Eltern eine (Selbst-)Anzeige. Die Angeklagten versuchen seitdem – getrennt –, in Teil-/Ratenzahlung die Schulden zu tilgen



Die Staatsanwaltschaft forderte für die erwerbsmäßige Urkundenfälschung für den Ehemann eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung sowie 3.000 Euro Geldstrafe, für die Ehefrau sechs Monate auf Bewährung und 40 Stunden gemeinnützige Arbeit. Die beiden Verteidiger plädierten jeweils auf geringere Strafen: Die Krankheit des Ehemanns und sein Schuldeingeständnis einerseits sowie die „unter Druck gesetzte Ehefrau“ und ihre Anzeige andererseits seien für eine Strafe ohne einen ‚Vorbestraft-Eintrag‘ zu berücksichtigen.



Richter Michael Eberl bewertete die Anzeige der Ehefrau und ihre Tatmotivation („die Familie schützen“) positiv. Als mildernde Umstände sah er die Versuche der Schadenswiedergutmachung auf beiden Seiten sowie die Therapie des Ehemanns. Eberl verurteilte den Kauferinger zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 3.000 Euro, die er an die Schuldnerberatung der Caritas entrichten muss. Seine Ex-Frau muss 1.500 Euro zu 150 Tagessätzen à zehn Euro zahlen. Damit sind beide vorbestraft.