Amtsgericht Landsberg: Ein missverstandener Scherz

Von: Ulrike Osman

Teilen

Mit zwei Softair-Pistolen zielte ein 31-Jähriger in einem Landsberger Maschinenbauunternehmen auf einen 16-jährigen Praktikanten - nur zum Spaß, sagt die eine Seite. Der Praktikant fühlte sich hingegen bedroht. © Bundespolizei

Landsberg – Im Vorfeld einer Halloween-Party alberten ein paar Mitarbeiter eines Landsberger Maschinenbauunternehmens herum. Einer von ihnen hatte zwei Softair-Pistolen dabei, mit denen er scherzhaft auf einen damals 16-jährigen Praktikanten zielte. Der fand das gar nicht witzig und ging zur Polizei.

So sah man sich jüngst vor dem Amtsgericht Landsberg wieder. Dem 31-jährigen Angeklagten wurden Beleidigung und Bedrohung zur Last gelegt. Im Oktober letzten Jahres hatte der Industriemechaniker den Praktikanten angeblich als „Nazi“ bezeichnet – ein Vorwurf, der letztendlich fallengelassen wurde, weil keiner der Zeugen ihn bestätigen konnte.



Tatsächlich hatte sich der Angeklagte nach eigener Aussage lediglich daran gestört, dass der Praktikant auf seinem Roller der Marke Ape einen Aufkleber mit Deutschland-Flagge angebracht hatte. So etwas gehöre nicht auf ein typisch italienisches Fahrzeug, fand der 31-Jährige. Beleidigt habe er den Jugendlichen aber nicht. Ein Kollege glaubte sich im Zeugenstand lediglich zu erinnern, dass der Angeklagte den Aufkleber als „etwas rassistisch“ bezeichnet hatte – ein Kommentar, der von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, wie selbst die Staatsanwältin einräumte.



Dem 16-Jährigen jedoch ließ der Vorfall keine Ruhe. Um noch einmal mit dem Angeklagten zu reden, suchte er diesen in der Zerspanungshalle auf. Dort habe der 31-Jährige mit zwei Softair-Pistolen auf sein Gesicht gezielt, so der Schüler. „Er hat gesagt, ich soll die Hände über den Kopf nehmen.“ Dann habe der Angeklagte auf eine Werkbank gefeuert. Er habe sich bedroht gefühlt, so der Jugendliche – zumal er die Waffen zunächst nur im Gegenlicht gesehen habe.

Sämtliche Zeugen zeichneten jedoch ein anderes Bild der Situation. Man habe herumgealbert und über die geplante Halloween-Party gesprochen, berichtete die Juniorchefin der Firma. „Wir haben Späße gemacht und überlegt, als was wir uns verkleiden.“ Zwar habe der Angeklagte die Softair-Pistolen in der Hand gehabt und „kleine Plastikkügelchen“ abgefeuert, „aber nicht auf Menschen“.



Später wurde der Vorfall jedoch in einer immer größeren Runde mit den Vorgesetzten thematisiert. Während eines dreistündigen Gesprächs entschuldigte sich der 31-Jährige bei dem Praktikanten. Dieser soll sich zunächst damit zufriedengegeben haben. Doch am nächsten Tag kam sein Vater zu einer Unterredung mit dem Seniorchef in die Firma – was aber auch nicht dazu führte, den Vorfall friedlich beizulegen. Der Jugendliche hatte, wie er vor Gericht sagte, selbst schon schlechte Erfahrungen mit Softair-Waffen gemacht. „Ich weiß, was passieren kann.“

Während die Vertreterin der Staatsanwaltschaft dem Schüler glaubte, dass er sich bedroht gefühlt hatte, bescheinigte Verteidiger Franz Sußner dem inzwischen 17-Jährigen einen „überschäumenden Belastungseifer“. Der Jugendliche habe aus einem „völlig harmlosen Vorgang“ erst im Nachhinein eine Bedrohungssituation konstruiert, möglicherweise „unter Mithilfe des Herrn Vaters“.



Den Belastungseifer sah auch Richterin Katrin Prechtel. Dennoch wollte sie die Bedrohungssituation nicht von der Hand weisen, selbst wenn sie nur für eine kurze Zeit bestanden habe. Hinzu komme, dass auch das Tragen von sogenannten Anscheinswaffen verboten ist, der Angeklagte die Softair-Pistolen also gar nicht hätte dabeihaben dürfen.



Als Außenstehender habe der Praktikant die Situation missverstehen können. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit Softair-Waffen habe er dann „besonders sensibel“ reagiert. Besser wäre es allerdings gewesen, die Sache „vernünftig zu regeln“, so Prechtel an die Adresse aller Beteiligten. „Aber das ist nicht passiert.“ Zugunsten des Angeklagten sprach, dass er zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.



Das Urteil fiel mild aus – 15 Tagessätze à 55 Euro (825 Euro) muss der 31-Jährige an die Staatskasse zahlen.