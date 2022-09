Strafbefehl gegen Unterdießens Bürgermeister

Von: Toni Schwaiger, Johannes Jais

Teilen

Das Amtsgericht Landsberg hat Strafbefehl gegen den Unterdießener Bürgermeister erlassen. © Jutta Thiel

Unterdießen – Es war ein tragischer Unglücksfall an jenem ersten Adventssonntag des vergangenen Jahres: Der 20 Monate alte Sohn des Bürgermeisters fällt beim Spielen in den Wiesbach und wird aus dem eiskalten Wasser geborgen. Zu spät allerdings. Einen Tag vor Heilig Abend stirbt der Bub in einer Münchner Klinik. Jetzt hat das Amtsgericht Landsberg Strafbefehl gegen den 47-jährigen Vater erlassen – wegen „fahrlässiger Tötung“.

Das schreckliche Unglück Ende November beschäftigt die Menschen nach wie vor, in Unterdießen, im Fuchstal, und im Landkreis. Die Anteilnahme am Schicksal der Familie ist groß. Doch der Fall wirft auch Fragen auf. Wie konnte das nur geschehen? Angaben dazu gibt es nur spärlich. Um Rückschlüsse auf den Bürgermeister und seine Familie zu verhindern, gibt die Polizei den Unfall in ihrem täglichen Pressebericht erst gar nicht bekannt – obgleich das Aufgebot an Rettungskräften inklusive Rettungshubschrauber den Menschen in dem kleinen Dorf nicht entgangen war. Schnell machte die schlimme Nachricht im Lechrain und darüber hinaus die Runde. Bei einem Familienspaziergang sei der Unfall passiert, andere wollten von einer Verletzung der Aufsichtspflicht wissen. Letzteres war der Fall, wie das Amtsgericht Landsberg bestätigt.



Mit den Ermittlungen waren die Kripo Fürsten­feldbruck und die Staatsanwalt­schaft Augsburg befasst, wie Oberstaatsanwalt Dr. Andreas Dobler gegenüber dem KREISBOTEN ausführt. Bei solchen Unfällen sei es üblich, zu prüfen, ob das Geschehen auch strafrechtlich zu bewerten ist. Mit dem Antrag auf Strafbefehl wurde die Akte dann an das Amtsgericht nach Landsberg übermittelt. Und das erließ den seit Ende Juli rechtskräftigen Strafbefehl gegen Bürgermeister Alexander Enthofer wegen „fahrlässiger Tötung“. Dem Vater wird vorgeworfen, seiner Aufsichtspflicht nicht hinreichend nachgekommen zu sein.



Die Sprecherin des Amtsge­richtes, Sabine Grub, führt auf Nachfrage aus: Der 47-Jährige sei durch den Strafbefehl „verwarnt“ worden. Die Verurteilung zu einer Geldstrafe von 90 Tages­sätzen zu je 100 Euro habe das Gericht „vorbehalten“. Will heißen: Lässt er sich in der Bewährungszeit von einem Jahr und sechs Monaten nichts zuschulden kommen, muss er die 9.000 Euro nicht berappen. Dann bleibt es allein bei der Verwarnung.



Richterin Grub betont: „Der schlimme Verlust für den Vater wurde von Staatsanwaltschaft und Gericht im Rahmen der Strafzu­messung berücksichtigt.“