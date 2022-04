Amtsgericht Landsberg: erst aufgockeln, dann prügeln

Von: Ulrike Osman

Teilen

Wer eine Zaunlatte zum Gespräch mitnimmt, will diese auch verwenden, war Richter Eberle überzeugt. © trongnguyen

Landsberg – Weil der Ex-Partner seiner Lebensgefährtin diese nicht in Ruhe ließ, ging ein 52-jähriger Landsberger mit einer Zaunlatte auf den Mann los. Nun hatte der Vorfall ein gerichtliches Nachspiel. Der Angreifer wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Vorausgegangen war an jenem Samstagnachmittag im Mai letzten Jahres ein stundenlanger Austausch von gegenseitigen Provokationen via Whatsapp – ein „Aufgockeln“, das den Vorsitzenden Amtsrichter Michael Eberle eher an die Delinquenten aus seiner Zeit als Jugendrichter erinnerte als an zwei Männer um die 50. Der Angeklagte drohte dem anderen „eine Sprache, die du mit Sicherheit verstehst“ an. Der 50-jährige Kauferinger fragte zurück: „Willst du 'ne Faust?“ Schließlich verabredete man sich auf dem Parkplatz des Rewe-Markts an der Breslauer Straße, um den Streit auszutragen.



Dort erschien der 52-Jährige – einen Kopf größer als sein Kontrahent und kräftiger gebaut – mit einer Zaunlatte. Damit habe er den anderen lediglich auf Abstand halten und sich notfalls verteidigen wollen, beteuerte der Angeklagte. Eigentlich sei es ihm um ein klärendes Gespräch gegangen. Er habe die Latte dann weggeworfen. Zugeschlagen habe er nur mit der Hand.



Die Zeugen sagten jedoch etwas anderes. Der Geschädigte selbst erinnerte sich an drei Schläge, die er mit der Holzlatte auf den Kopf bekommen hatte. Den letzten dieser Schläge beobachtete die Nachbarin des Geschädigten, die ihn nach Landsberg gefahren hatte und nach wenigen Minuten Abwesenheit auf den Rewe-Parkplatz zurückgekehrt war.



Ein Pärchen aus Windach sah den 52-Jährigen mit der Holzlatte in der Hand und den anderen mit einer blutenden Wunde an der Stirn. Inzwischen war ein unbeteiligter dritter Mann dazugekommen, der den Angreifer wegzog. Sie habe die Szene als „bedrohliche Situation“ für den kleineren der beiden Männer wahrgenommen, berichtete die 30-jährige Windacherin im Zeugenstand. „Der Blutende wich nach hinten aus“, beschrieb ihr Lebensgefährte die Szene. Das Pärchen verständigte die Polizei.



Nicht zuletzt belegten die Verletzungen des 50-Jährigen, dass mehr als nur das vom Angeklagten behauptete „Handgemenge“ stattgefunden hatte. Der Kauferinger hatte neben einer Platzwunde an der Stirn eine gebrochene Rippe, weitere Rippenprellungen und Schürfwunden, ein fußballgroßes Hämatom am Oberschenkel und ein verletztes Ohr. Er litt noch monatelang an einer Hörminderung, die psychischen Folgen belasten ihn bis heute.



Der Angeklagte verwies auf die Vorgeschichte. Seine Verlobte ist die Ex-Partnerin des Kauferingers. Dieser habe die Frau über einen längeren Zeitraum bedroht und beleidigt, sowohl ihr als auch ihrem Sohn aufgelauert und nachgestellt. Die Staatsanwältin beeindruckte das nicht, sie sah auch keine Provokation durch den Geschädigten. Der Angeklagte habe zwischen dem Whatsapp-Chat und dem Treffen auf dem Parkplatz „Zeit zum Abkühlen“ gehabt.



Dass Schläge gegen den Kopf generell besonders gefährlich seien, dass der Angeklagte nicht von selbst von seinem Opfer abgelassen habe, dass er vor Gericht weder Einsicht noch Reue zeigte – all das veranlasste die Staatsanwältin, eine Haftstrafe von 15 Monaten ohne Bewährung zu fordern.



Zu Lasten des 52-Jährigen sprachen außerdem drei Vorstrafen, von denen eine Parallelen zum jetzigen Verfahren aufwies. Damals hatte der Landsberger eine Sachbeschädigung begangen – gerichtet gegen den Ex-Freund seiner damaligen Lebensgefährtin.



Verteidiger Patrick Freutsmiedl sah es nicht als erwiesen an, dass sein Mandant die Zaunlatte gegen den Kauferinger eingesetzt hatte. Er verwies auf Widersprüche in den Zeugenaussagen und auf die Tatsache, dass auch der Kauferinger Beleidigungen und Bedrohungen geäußert habe.



Die Provokation sah auch Richter Eberle. Doch er glaubte dem Angeklagten weder eine Kurzschlusshandlung noch eine Verteidigungsabsicht. „Sie beschönigen, wo Sie können.“ Der 52-Jährige sei planvoll vorgegangen. „Wenn man eine Latte mit zum Gespräch nimmt, will man die auch als Argumentationshilfe einsetzen“, so Eberle.



Da der Angeklagte sozial eingebunden ist, eine feste Arbeit hat und bald zum dritten Mal Vater wird, beließ es der Richter im Urteil bei einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten. Der 52-Jährige muss außerdem eine Geldauflage in Höhe von 2.400 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen.