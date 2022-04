Amtsgericht Landsberg: Mildes Urteil gefällt

Von: Susanne Greiner

Trotz Körperverletzung wird ein junger Mann nur zu einer Geldstrafe verurteilt. © David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Landsberg – Trotz gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung: Richter Michael Eberle blieb in seinem Urteil über den angeklagten 24-Jährigen milde: Er sprach lediglich eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro aus – aber keine Freiheitsstrafe. „Das ist eine Ausnahme“, ermahnte er den aus dem Iran geflüchteten Afghanen. „Ich sehe Sie vor Gericht hoffentlich nicht wieder.“

Der in Buchloe lebende Angeklagte hat im vergangenen August zusammen mit einem weiteren, unbekannten Täter in Landsberg zwei Passanten beleidigt, geschlagen und dabei verletzt und Personen, die einschreiten wollten, gedroht. Laut Staatsanwältin habe er „wild um sich geschlagen“. Zudem beschädigte er ein Auto durch Tritte, der Sachschaden dafür lag laut Verteidiger Nikolaus von Lucke bei rund 2.500 Euro netto.



Zu Beginn der Vehandlung räumte der 24-Jährige die Vorwürfe ein. Gegenüber dem Autobesitzer habe bereits ein Täter-Opfer-Ausgleich stattgefunden, er werde auch weitere Forderungen begleichen. An dem Freitagabend im August habe er eine Flasche Wodka plus Energydrink getrunken – die Polizei hatte 2,3 Promille festgestellt. Ab da wisse er nicht mehr genau, was passiert sei.



Der erste Zeuge berichtete, dass sich der Angeklagte wohl durch das Lachen von ihm und seinem Kumpel provoziert gefühlt habe. „Warum lachst du so blöd?“, habe der Angeklagte gefragt und ihm „wie aus dem Nichts“ mit der Faust gegen den Kiefer geschlagen. Als weitere Passanten einschritten und den Verletzten in ihr Auto setzten, habe der Angeklagte gegen dessen Kotflügel und Motorhaube getreten. Der Mittäter flüchtete bereits vorher.



In der Zeugenbefragung von fünf Beteiligten sowie eines Polizisten ging es Richter Eberle vor allem um die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten. Alle Zeugen schilderten den Tathergang einheitlich. Der Angeklagte sei extrem aggressiv gewesen und immer wieder auf andere losgegangen, auch wenn diese ihn hätten beruhigen wollen. Teilweise hätten er und der unbekannte Mittäter auch zu zweit angegriffen. Laut dem befragen Polizisten sei der Angeklagte kaum ansprechbar gewesen: „Man musste alles fünfmal sagen, bevor er reagiert hat.“



Der Angeklagte entschuldigte sich bei den Zeugen, Entschuldigungen, die Eberle als „ehrlich und aufrichtig“ bezeichnete. Auch Eberle gegenüber bat er um Verzeihung, dass er ihm „die Zeit stehle“. Er wisse nicht, was an jenem Abend in ihn gefahren sei, „ich bin normalerweise nicht so“. Nach seiner Flucht aus dem Iran, da er die afghanische Staatsbürgerschaft hat, sei er 2016 nach Deutschland gekommen. Dort habe er am Berufsintegrationskurs teilgenommen und sei momentan in der zweiten Hälfte seiner Lehre.



Richter Eberle sah es als erwiesen an, dass eine verminderte Schuldfähigkeit bei dem Angeklagten aufgrund des hohen Alkoholspiegels nicht ausgeschlossen werden könne. Trotz dieser ‚Erklärung‘ für sein aggressives Verhalten falle es ihm aber nicht leicht, nur eine Geldstrafe zu verhängen, „das sage ich ganz offen“. Immerhin habe der Angeklagte die Passanten brutal angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen.



Für die milde Strafe sprächen allerdings die fehlenden Vorstrafen, der bereits stattgefundene Täter-Opfer-Ausgleich und auch die Einsicht des Angeklagten. „Sollten Sie allerdings öfter so viel trinken, brauchen Sie Hilfe“, betonte Eberle. Dennoch, der Angeklagte habe sich eine gute Startposition für sein neues leben hier verschafft. „Versauen Sie sich das nicht.“



Die Staatsanwaltschaft hatte eine weitaus geringere Geldstrafe gefordert, allerdings auch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Verteidiger von Lucke hatte auf eine „spürbare Geldstrafe“, deren Höhe „im Ermessen des Gerichts“ liege, für seinen Mandanten plädiert – ohne Freiheitsstrafe.