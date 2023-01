Amtsgericht Landsberg: Zu viel Blüten auf Rezept?

Von: Ulrike Osman

Landsberg – Verfahren eingestellt: Ein vor dem Schöffengericht Landsberg angeklagter Psychiater und Psychotherapeut verließ nach zwei Stunden Verhandlung den Gerichtssaal ohne Makel. Der Vorwurf, er habe einer Patientin missbräuchlich Betäubungsmittel verschrieben, hatte sich als haltlos erwiesen.

Tatsächlich verordnete der Arzt der Frau ab April 2017 Cannabisblüten, aus denen sie sich Tee zubereiten sollte. Die Landsbergerin litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, Depressionen und Schlaflosigkeit. Kein Medikament habe dagegen etwas ausrichten können, berichtete der Mediziner.



Damals, kurz nach der Legalisierung von medizinischem Cannabis, hatte er mit dessen Verschreibung noch keine Erfahrung und begann mit einer geringen Dosis, die langsam gesteigert wurde. Der Krankenkasse gegenüber nannte er 15 Gramm im Monat als Anfangsdosis. „Der Bedarf ergibt sich dann im Verlauf der Behandlung“, erklärte der Mediziner. „Man muss sehen, ab wann es wirkt.“ Auch sei der Verlauf einer psychischen Erkrankung nicht jeden Tag gleich.



Eine Steigerung der Dosis muss von der Krankenkasse nicht extra genehmigt werden. Dennoch wurde die örtliche Krankenkasse ob der großen Mengen argwöhnisch. Zwischen Mai 2018 und September 2019 standen auf den Rezepten zwischen 50 und 300 Gramm Cannabisblüten – ein Vielfaches der Anfangsdosis. Da die Prüfer der Kasse davon ausgingen, dass erhebliche Menge über den Bedarf hinaus verschrieben worden waren, erstatteten sie Anzeige und bezifferten einen Schaden von über 30.000 Euro, der der Krankenkasse angeblich entstanden war.



Der Landsberger Mediziner erklärte die hohen Dosen unter anderem damit, dass seine Patientin im Sommer 2018 eine schwere suizidale Phase durchlebt habe. Nahezu tägliche Gespräche und die Medikation hätten sie vor einem mehrmonatigen Aufenthalt in der Psychiatrie bewahrt. Dieser hätte ein Vielfaches von dem gekostet, was die Krankenkasse für das Can­nabis zahlte.



Gerade weil er sich so für seine Patientin eingesetzt hatte – von den täglichen Gesprächen habe er längst nicht alles abrechnen können –, zeigte sich der Arzt höchst empört über die Vorwürfe und redete sich auf der Anklagebank mehrmals in Rage. Er werde sich bemühen, „so bald wie möglich in Rente zu gehen, damit niemand mehr geschädigt wird“, so der 67-Jährige bitter. Der im Gerichtssaal anwesende Sohn der Patientin erklärte, ohne die Hilfe des Mediziners wäre seine Mutter vermutlich heute nicht mehr am Leben.



In den Augen von Verteidiger David Herrmann hätte die Krankenkasse auf die vermeintlich zu hohen Mengen viel früher reagieren können – und zwar mit Beratungsgesprächen statt mit einer Strafanzeige. Die Vorsitzende Richterin Katrin Prechtel sah das ähnlich. „Die Kasse hätte früher nachfragen können.“



Zusätzlich verkompliziert worden war die Sachlage dadurch, dass der Arzt zum Teil zwei Rezepte für ein- und dieselbe Menge ausstellte – eines zur Vorbestellung und eines für die Abholung. Da es bei Cannabisblüten Lieferschwierigkeiten gab und gibt, sei dies notwendig gewesen. Denn: „Ein Betäubungsmittelrezept ist nur eine Woche gültig.“ Das Bestell-Rezept sei während der Lieferzeit verfallen.



Nachdem der Landsberger Apotheker, bei dem die Patientin meistens die Rezepte einlöste, dies im Zeugenstand bestätigt hatte, schlug Prechtel vor, das Verfahren ohne Auflagen einzustellen – was Staatsanwalt Gregor Hohenadl und die Verteidigung akzeptierten. „Ich hoffe nicht, dass Sie Ihren Beruf so schnell an den Nagel hängen werden“, gab die Vorsitzende dem Mediziner mit auf den Weg.