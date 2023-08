Landsberger Wirtshausschläger müssen ins Gefängnis

Nach Wirtshausschlägerei am Spitalplatz: Zwei Lechstädter wurden am Amtsgericht Landsberg (Foto) zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt.

Ohne Bewährung!

Von Ulrike Osman

Landsberg – Eine Wirtshausschlägerei in der Altstadt hatte jetzt ein Nachspiel vor dem Amtsgericht Landsberg. Zwei Männer wurden wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt.

Im Juli 2021 fand im Wirtshaus am Spitalplatz eine Jubiläumsfeier statt. Nach Mitternacht waren die meisten Gäste gegangen. Die Kellnerin und ihr Kollege hatten bereits Kasse gemacht und spülten die letzten Gläser, als die zwei 28 und 32 Jahre alten Angeklagten hereinkamen und Bier verlangten. Den Hinweis, man sei im Begriff zu schließen und schenke nichts mehr aus, wollten sie nicht akzeptieren. „Dann wurde es lautstark“, berichtete die Zeugin.



Weil sich die beiden Angeklagten trotz Aufforderung weigerten, das Lokal zu verlassen, bat die Kellnerin die letzten Gäste – unter ihnen der Hausbesitzer und sein Sohn – um Hilfe. Die nun folgende Diskussion steigerte sich zu einem Handgemenge, als der Sohn sein Handy zückte und das Geschehen zu filmen begann.



In der Folge entriss der 28-jährige Angeklagte dem 20-Jährigen das Mobiltelefon. Laut Anklageschrift stieß er ihn dann mit einem Faustschlag gegen die Wand des Windfangs. Als der Vater seinem Sohn zu Hilfe eilen wollte, soll ihn der Angeklagte aus der Tür gestoßen haben. Der 57-Jährige flog die Stufen hinunter, prallte gegen ein draußen stehendes Weinfass und stürzte zu Boden.



Dem 32-jährigen Angeklagte wurde vorgeworfen, dem 20-Jährigen mit der Faust auf das linke Ohr geschlagen zu haben. Dann sollen beide Angeklagten mit Fäusten und Füßen auf den 57-Jährigen losgegangen sein, der sich gerade aufrappelte und auf dem Boden nach seiner Brille suchte. Sie hätten ihm in die Seite getreten, berichtete der 57-Jährige im Zeugenstand. „Ich habe zwei verschiedene Schuhe gesehen, getreten haben beide.“ Er trug eine Rippenserienfraktur davon, deren Folgen er beim Sport bis heute spürt.



Nach einer umfangreichen Beweisaufnahme mit sieben Zeugen hatte Richter Thomas Kirschner „nicht ein Fünkchen eines Zweifels“, dass sich die Taten so zugetragen hatten. Umsonst verwiesen die Verteidiger Patrick Freutsmiedl und Silke Ackermann auf Diskrepanzen zwischen den Zeugenaussagen und pochten darauf, dass ein eindeutiger Tatnachweis nicht vorliege und die Angeklagten freizusprechen seien. So hatte die Kellnerin den 32-jährigen Angeklagten gar nicht im Lokal gesehen und seinen Tatbeitrag vor der Tür nicht wahrgenommen.



Der 57-jährige Geschädigte soll durch den Aufprall gegen das Weinfass kurz bewusstlos gewesen sein, „und plötzlich will er sich an Schuhe erinnern“, zeigte Ackermann auf. Bei dem 20-jährigen Geschädigten vermische sich das Erlebte offensichtlich mit späteren Gedanken, die er sich dazu gemacht habe. Auch hatten sich Vater, Sohn und weitere Zeugen über die Geschehnisse ausgetauscht und einen gemeinsamen Bericht per E-Mail an die Polizei geschickt.



Er sehe diese Punkte durchaus, räumte Richter Kirschner in der Urteilsbegründung ein. Doch hätten die wichtigsten Zeugen – Vater, Sohn und ein Geschäftsfreund des Vaters – das Kerngeschehen „letztlich übereinstimmend“ geschildert. Dass sich nach der langen Zeit – die Taten liegen über zwei Jahre zurück – und zwei bereits stattgefundenen Zivilverfahren Diskrepanzen zwischen den Aussagen ergeben würden, sei „nur zu verständlich“.



Doch die schwerwiegenden Verletzungen des 57-Jährigen könnten nicht durch „ein bisschen Schubsen“ entstanden sein, so der Richter. Hier habe offensichtlich eine „massive Gewalteinwirkung“ stattge­funden. Das Schubsen hatte der 28-jährige Angeklagte eingeräumt, Schläge und Tritte aber bestritten. Der 32-Jährige äußerte sich gar nicht zu den Vorwürfen – er machte von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.



Kirschner hatte bereits zu Beginn der Verhandlung darauf hingewiesen, dass für die beiden mehrfach vorbestraften Angeklagten eine Freiheits­strafe von über einem Jahr im Raum stehe. Um eine solche zur Bewährung auszusetzen, müssen neben einer günstigen Sozialprognose besondere Umstände vorliegen – also etwa ein Geständnis, Einsicht und Reue, Schadenswiedergutmachung. „Das ist alles nicht gekommen“, kritisierte Kirsch­ner.



Und so half den Angeklagten auch die günstige Sozialprognose nicht – der 28-Jährige hat einen Sanitärbetrieb, der 32-Jährige kümmert sich in Elternzeit um seine vier und ein Jahre alten Kinder. Der 28-Jährige muss für ein Jahr und zwei Monate hinter Gitter, der 32-Jährige für ein Jahr und vier Monate, da in seinem Fall eine frühere Verurteilung mit einbezogen wurde.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.