Anbau Schlossbergschule: Landesdenkmalrat übt Kritik

Denkmalstreit Schlossbergschule

Von Ulrike Osman

Landsberg – Der Landesdenkmalrat hat sich kritisch zur geplanten Erweiterung der Schlossbergschule geäußert. Den Vorwurf, die Stadt habe bei der Entscheidung für den jetzt verfolgten Planentwurf denkmalpflegerische Gesichtspunkte nicht berücksichtigt, weist Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) allerdings zurück.

Beim Ortstermin habe die Stadt für den Schulanbau einen Planstatus präsentiert, der die Bedenken des Landesdenkmalamtes nicht aufgreife, ist in einem Beschluss des Denkmalrats zu lesen. Dessen Vorsitzender Thomas Goppel schreibt: „Die preisgerichtlichen Festlegungen in Landsberg haben die Stellungnahme des Landesamts ignoriert.“



Diese Formulierung findet Baumgartl „schwierig“, weil sie impliziere, dass Belange des Denkmalschutzes nicht in die Betrachtung einbezogen worden seien. Dies sei mitnichten der Fall, so die Oberbürgermeisterin in einem eigens anberaumten Pressetermin am Montag. An der Sitzung des Preisgerichts im Februar 2021 habe das Landesdenkmalamt pandemiebedingt nicht in Präsenz teilgenommen. Doch zu jedem der 18 eingereichten Entwürfe sei eine ausführliche Stellungnahme des Denkmalschutzes verlesen und abgewogen worden, sagt Baumgartl. Dies finde sich auch in den Protokollen wieder. Nach „ausführlichster“ Diskussion und Abwägung aller Aspekte – nicht nur der des Denkmalschutzes – fiel letztlich die Entscheidung für den Anbau im Norden.



Dass der Denkmalschutz dazu eine andere Auffassung vertrete, sei „legitim“, betont Baumgartl. Allerdings hätte sie sich die nun vorliegende Stellungnahme „in einem früheren Stadium“ gewünscht, „nicht fünf Monate nach Vergabe der Planungsaufträge“, kritisiert die Oberbürgermeisterin ihrerseits den Landesdenkmalrat.



In dessen Beschluss heißt es, die Einmaligkeit des Schloss­berg-­Umgriffs vertrage Störungen im geplanten Umfang nur „sehr begrenzt und überlegt“. Goppel fordert einen behutsamen Umgang mit der Bodenbe­schaffenheit sowie „Feinarbeit“ bei der geplanten Krone des Anbaus.



Der inzwischen weiterentwickelte Planungsstand wird in der kommenden Woche, am 16. März, im Stadtrat präsentiert. Man sei inzwischen davon abgekommen, eineinhalb Meter tief in den Boden einzugreifen, erläutert Baumgartl beim Pressegespräch. Stattdessen werde der geplante Turnraum ins Obergeschoss verlegt. Davon soll auch die Öffentlichkeit etwas haben, denn es entstehe „ein großer schöner Raum“, der außerhalb der Schulzeiten für andere Nutzungen offenstehe. Der Anbau wird dadurch höher als im ersten Planentwurf, bleibe aber unterhalb des Firsts der bestehenden Schule.



Thomas Goppel pocht im Beschluss des Landesdenkmalrats auch darauf, bei der Gestal­tung des Erscheinungsbilds des Neubaus – Oberflächen, Dächer, Materialität, Fassadengliederung – die Altstadtsatzung einzuhalten. Tatsächlich will man sich laut Baumgartl stärker als im ersten Planentwurf am Bestand orientieren, etwa bei der Gestaltung der Fenster. Auch sie sieht die Stadt bei Baumaßnahmen in der Altstadt in einer Vorbildrolle.



Andererseits werde jeder Einzelfall im Bauausschuss gesondert betrachtet. Da für private Bauherren durchaus schon Abweichungen genehmigt worden seien, sollte dies für die Stadt selbst ebenso möglich sein, so die Oberbürgermeisterin.