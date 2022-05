Andi Görlitz: Vom erfolgreichen Fußballer zum Musiker

Von: Thomas Ernstberger

Sind im Juli beim Sportsday in Landsberg zu Gast: Whale City mit Ex-Bayern-Star Andi Görlitz (Mitte) sowie Keyboarder und Bassist Michael Eichele (links) und Drummer Juri Jangl. © Felix Pitscheneder

Ich möchte heute an dieser Stelle über einem Musiker scheiben, der aus dem Landkreis Landsberg stammt und vergangene Woche eine neue Single und sein erstes Album veröffentlicht hat – „Forever“ heißt der Song, genauso wie das Debüt-­Album mit 14 Tracks, die so richtig Spaß machen. So – und jetzt werden Sie fragen: Was hat dieses Thema denn in einer Sport-Kolumne zu suchen? Ich verrate es Ihnen: Der Musiker aus Rott, dessen Band wie eine Bäckerei in Kalifornien „Whale City“ heißt, war Fußball-Nationalspieler, er war Deutscher Meister mit dem FC Bayern und er spielte zuvor für 1860 München in der Bundesliga.

Und jetzt ist es nicht mehr schwer: Der Musiker, um den es hier geht, ist Andi Görlitz (40), der es geschafft hat, der erfolgreichen Laufbahn auf dem Rasen eine professionelle Karriere als Sänger und Gitarrist folgen zu lassen.

Ich kenne Andi schon lange und erinnere mich noch gut an unser erstes Zusammentreffen. Es war irgendwann im Jahr 2004 auf dem Parkplatz des TSV 1860 an der Grünwalder Straße in München. Andi kam zusammen mit Benny Lauth zu seinem Auto mit LL-Kennzeichen. Ich parkte direkt daneben, auch mein Kennzeichen begann mit LL. „Zwei Landsberger – da kann ja nichts schiefgehen“, meinte der junge Görlitz, bevor er dem Reporter gut gelaunt Auskunft gab.

Es war der Beginn einer prima Zusammenarbeit. Ich schrieb eine Reportage über Rott, als Andi im September 2004 gegen Brasilien zum ersten Mal das Nationaltrikot trug. Ich war am Fußballplatz des TSV Rott, wo alles begann, an seiner Schule und daheim bei seinen mega-stolzen Eltern. Auch später, Görlitz hatte seine Sportler-Karriere bei den San José Earthquakes in den USA nach einem Kreuzbandriss beendet, hab’ ich ihn in Rott besucht. Um Fußball ging‘s da nur noch am Rande, „Whale City“ und die neuen Songs waren da das Hauptthema. Und seine Familie. Tochter Mila ist jetzt vier, seiner zweite Tochter heißt Lea. Bei der Geburt von Mila entstand die Idee zu „Forever“. Andi erzählt: „Die Geburt hat in mir das Gefühl ausgelöst, ihr und uns als Familie etwas mitgeben zu wollen. Aus diesem Gedanken und der Emotion heraus ist der Song entstanden.“

Das Debütalbum ist raus, jetzt arbeitet Andi an einer Show, einem „Live-Konzert-Talk“, in dem er seine beiden Karrieren verbindet. Die Show heißt „Der Soundtrack meines Lebens“ und feiert am 17. Juni in Schweinfurt Premiere. Görlitz erzählt von seinem Weg vom Fußball-Profi zum Musiker, dazu gibt’s Songs von „Whale City“ aus „For­ever“.

Wer Andi und seine Band live in Landsberg erleben will: Am Samstag, 16. Juli, sind Interviews und Auftritte im Rahmen des „Sportsday 2022“ im Sportzentrum geplant.