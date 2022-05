Ein Trio im Kasten der Riverkings

Teilen

Zufriedenes HCL-Trio: Teammanager Michael Oswald (links) und Coach Sven Curmann (rechts) mit Neuzugang Andreas Magg, der aus Peiting zu den Riverkings stößt. © HCL

Landsberg – Nach dem Weggang von Jonas Stettmer und David Blaschta startet der HC Landsberg mit einem Torhütertrio in die kommende Oberliga-Saison. Vom EC Peiting wechselt der 25-jährige Andreas Magg zu den Riverkings. Das gab das Präsidium am Montag bekannt.

Der in Peißenberg geborene Magg durchlief den Nachwuchs des EC Peiting und stand bisher in 71 Spielen in der Oberliga für den EC Peiting und Rostock auf dem Eis. „Ich habe mich zum Vereinswechsel entscheiden, weil ich mich beim HCL auf dem Weg zur Stammtorwart durchsetzen will.“ Nach „guten Jahren in Peiting“, sei es „Zeit für eine Veränderung“ gewesen, sagt Magg.



Neben dem Neuzugang wird Michael Güßbacher weiterhin das Tor hüten. Der gebürtige Landsberger geht somit in seine vierte Saison für den HCL. Der 26-Jährige stand außerdem bereits für den ECDC Memmingen in der Oberliga und den ESV Kaufbeuren in der DEL2 auf dem Eis. Der dritte im Bunde ist Emanuel Geiger. Er wechselt aus dem eigenen Nachwuchs fest zum Oberliga-Team der Riverkings. Der 19-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit maßgeblich zum niedrigen Gegentorschnitt des DNL3-Teams beigetragen und erhält nun die Chance, sich im Seniorenbereich zu beweisen.



„Wir glauben, dass Andreas Magg sehr gut zu uns passt“, sagte Teammanager Michael Oswald bei der Präsentation des Neuzuganges. Insgesamt freue man sich auf die gemeinsame Arbeit mit dem jungen Torwart-Trio. Oswald stellt in diesem Zusammenhang klar: „Michi Güßbacher hatte in der letzten Saison einiges Verletzungspech und wird in dieser Saison wieder voll angreifen. Mit Emanuel Geiger besitzen wir zudem einen jungen Goalie der sich jetzt im Seniorenbereich beweisen kann.“