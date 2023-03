Herausfordernd: Judith Herzbergs „Rivka“ im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Eine unfassbare Situation: Tabitha Frehner als Erna und Max Koch als Jakob in „Rivka“ von Judith Herzberg. © Greiner

Landsberg – Es beginnt mit einem Knall. „Ganz schön laut“, findet Erna. „Aber hätte auch lauter sein können.“ „Oder leiser“, sagt Jakob. Die Welt des jüdischen Paars ist zerbrochen. Denn gerade haben sie ihre knapp dreijährige Tochter Rivka weggegeben, um sie vor den Nazis zu schützen. Was mit Rivka geschieht, liegt nicht mehr in Ernas und Jakobs Händen. Das eigene Kind einem anderen anvertrauen, „warum sind wir so wahnsinnig?“ Eine unmenschliche und somit unfassbare Situation, die den beiden die Realität raubt.

Das Stück der niederländischen Dichterin Judith Herzbergs, das mit Unterstützung des Theatervereins TILL und der Delo-Herold-Stiftung im Stadttheater aufgeführt werden konnte, ist 1942 in den Niederlanden angesiedelt. Aber Herzberg will es zeitlos verstanden wissen: Auch heute müssen Menschen fliehen, stehen vor einer blanken Ungewissheit, die sie überfordert. Dieses Ungewisse drückt Herzberg im Akt des Packens aus: Erna (Tabitha Frehner) und Jakob (Max Koch) stehen in einem Raum voller Kleider, Koffern und Taschen. Im Lauf des Stückes werden Dinge gepackt und ausgepackt, sorgfältig gefaltet und panisch wieder ausgekippt. Soll Rivkas rosafarbenes T-Shirt mit? Das ist ihr doch viel zu groß, „lass es da“, sagt Erna. Während Jakobs Schweigen zu sagen scheint: Wir wissen ja nicht, wann wir Rivka wiedersehen. Oder ob. Und wenn ja, wie sie dann heißt. Denn „Rivka muss natürlich einen anderen Namen bekommen“, weiß Erna. Und den bestimmen nicht sie. Selbst diese Gewissheit wird ihnen genommen.



Herzbergs Erna hat jegliche Kontur verloren. Sie zerfasert in der für sie nicht fassbaren Realität, spricht in Halbsätzen, äußert Pragmatisches – „Männer können nicht packen“ – oder flieht ins Irreale: in einen Film, dessen Zukunftsszenario Erna als Regisseurin („Hier etwas mehr Licht!“) diktieren kann. „Du lässt deiner Fantasie zu viel Raum“, kommentiert Jakob. Er agiert kaum, reagiert meist nur auf Erna: „Ich versuch, deine Füße wieder auf die Erde zu holen.“ Jakob hakt sich in seine Vernunft, in den Pragmatismus des Handelns. Aber wie soll eine Realität, in der jegliches Handeln ins Ungewisse zielt, einen festen Stand ermöglichen?



Regisseur Stephan Kimmig zeigt zwei verlorene Solitäre. Lediglich im kurzen Angstmoment des Knalls am Anfang des Stücks und in den wenigen Zwischenspielen, in denen Erna Klavier spielt, gibt es ein Miteinander, gibt es Wärme, wird die Anspannung gelockert. Diese Momente verlieren sich jedoch. Im Ganzen wirkt das Stück wie ein hoher Ton auf einer zum Zerreißen gespannten Saite. Dazu trägt auch das Bühnenbild (Katja Haß) bei: eine Ansammlung von Möbeln, kein Lebens-, schon gar kein Wohlfühl-Raum, sondern eher virtuelle Umgebung. Das transportiert zwar die Situation des ‚Unfassbaren‘, der unmenschlichen Situation perfekt. Aber es lässt den Zuschauer auch außen vor, verhindert die Nähe zu den Figuren – und so auch eine emotionale Ergriffenheit.



Das liegt nicht am Spiel von Tabitha Frehner und Max Koch, die in ihren Rollen überzeugen. Aber teilweise sicher an der Spielsituation im Landsberger Stadttheater, die sich deutlich von der im Staatstheater Hannover unterscheidet: „Die Leute sitzen auf unterschiedlichen Stühlen in dem Wohnraum“, beschreibt Kimmig die deutsche Erstaufführung im Ballhof Zwei letztes Jahr. „Die Grenze von Spiel und Betrachtung löst sich auf“, das Spiel verschmilze mit dem Zuschauer, ‚man sitzt mittendrin‘ – etwas, was in der klassischen ‚Guckkastenbühne‘ in Landsberg, auch wenn sie nach vorne ausgeweitet wird, kaum machbar ist.