Keine Flüchtlinge in Uttinger Gemeindewohnungen

Von: Dieter Roettig

Keine befristete Zwischennutzung: Leerstehende Gemeindewohnungen wie hier in der Uttinger Dyckerhoffstraße werden laut Ratsbeschluss nicht an Geflüchtete vermietet. © Roettig

Utting – Neben den 88 neuen Wohnungen in der Schmucker-Siedlung besitzt Utting noch 54 Gemeindewohnungen, die teils über 60 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig sind. Es besteht laut Gutachten Handlungsbedarf in Bezug auf Brandschutz, Elektro, Heizung, Sanitär, Schimmelbefall, Wasserrohre, Fenster, Balkone und Gebäudesicherung.

13 Wohnungen stehen inzwischen leer und sollen bis zur Generalsanierung auch nicht mehr vermietet werden. Das sieht die Fraktion der Grünen Alternativen Liste (GAL) im Gemeinderat anders, weil die Wohnungsnot für viele Geflüchtete eklatant sei. Besonders für Familien mit Kindern, die zum Teil seit Jahren als Fehlbeleger im ehemaligen Hotel „Seefelder Hof“ in katastrophalen Zuständen leben, müsse etwas getan werden. Sie könnten sich in diesem Mikrokosmos schwerlich integrieren, wenn sie nicht Kontakt zu deutschen Nachbarn hätten. Gemeinderat Dr. Nikolaus Högenauer brachte deshalb für die GAL-Fraktion den Antrag ein, ca. fünf der leerstehenden Wohnungen zeitnah und befristet für Familien mit Aufenthaltstitel zur Verfügung zu stellen.



Dazu müssten sie „in Hinblick auf die kommende Sanierung mit Augenmaß in Stand gesetzt werden“. Konkret sollte die Verwaltung „diejenigen fünf Wohnungen identifizieren, welche sich für die Zwischennutzung am besten eignen und zwar im Hinblick auf Renovierungsbedarf, Kosten und Auswirkungen auf die Generalsanierung.“ Zudem solle geklärt werden, ob eine befristete Vermietung rechtlich überhaupt zulässig sei.

Im sonst so harmonisch zusammen arbeitenden Gemeinderat wurden in der lebhaften Diskussion klare Grenzen gegen den GAL-Antrag gezogen. Bürgermeister Florian Hoffmann betonte, dass seit den Haushaltsberatungen 2019 immer wieder festgelegt wurde, keine weiteren Behelfsrenovierungen in den Gemeindewohnungen durchzuführen. Wegen der geplanten energetischen Sanierung habe man freigewordene Wohnungen auch nicht neu vermietet. Im Dezember 2022 habe man sich auf die Beauftragung eines Energieberaters und eines Heizung-, Lüftungs- und Sanitärplaners geeinigt, damit die Sanierung zeitnah umgesetzt werden kann. Dafür wurden in die Haushaltspläne 2023 und 2024 bereits Mittel eingestellt.



Aus wirtschaftlichen Gründen sprach sich Peter Liebner (CSU) gegen eine Zwischennutzung mit entsprechenden Vorkosten aus. Außerdem warnte er vor einer eventuellen Ungleichbehandlung, weil auch andere Personen als die aus dem Seefelder Hof auf eine günstige Gemeindewohnung warten. Kollege Helmut Schiller (SPD) gab zu bedenken, dass die Geflüchteten nach einer befristeten Zwischennutzung wieder ausziehen müssten. Ein Zurück in den Seefelder Hof sei dann ausgeschlossen, da das Landratsamt die Räume sofort nachbelegen werde.



Mit zehn Nein-Stimmen gegen die sechs Ja-Stimmen der GAL-Fraktion wurde die befristete Zwischennutzung freistehender Gemeindewohnungen schließlich abgelehnt.