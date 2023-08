Container in Landsberg in Brand gesetzt: Kripo sucht Zeugen

Von: Susanne Greiner

Gleich zweimal musste die Landsberger Feuerwehr gestern wegen Bränden in Papiercontainern ausrücken. © PantherMedia/huettenhoelscher

Landsberg – Gleich zweimal musste die Feuerwehr Landsberg am Dienstag ausrücken, um brennende Papiercontainer zu löschen. Besonders der Brand in der Münchener Straße erzeugt hohen Sachschaden.

Um 15 Uhr brannte eine Tonne in der Holzhauser Straße. Als die Einsatzkräfte ankamen, waren die Flammen aber schon wieder gelöscht. Anders bei dem Brand am Abend in der Münchener Straße, wo mehrere Müllcontainer brannten, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer Pressemeldung. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck habe die Ermittlungen übernommen und bitte um Hinweise.

Gegen 18.05 Uhr wurde der Brand in der Münchener Straße mitgeteilt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Landsberg fanden vor Ort mehrere bereits in Vollbrand stehende Müllcontainer vor, die sie aber zügig löschen konnten, so die Polizei. Die Container satnden demnach in einem separaten Raum unterhalb der Auffahrtsrampe der zugehörigen Parkgarage eines Geschäfts- und Wohnhauses. Die Rampe musste wegen eventueller, durch das Feuer verursachter Statikprobleme aber vorläufig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Nach aktuellem Stand gehe die Kripo von Brandstiftung aus, informiert die Polizei. Ob es sich hierbei um fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung handelt, sei aber noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.