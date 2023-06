Protest-Tag der Apotheken: Nur Notdienst am 14. Juni

So wie das Team der Rottal-Apotheke (mit Laura Schöpplein, links) beteiligen sich alle Apotheken im Landkreis am bundesweiten Aktionstag. Der ist am Mittwoch, 14. Juni.

Für eine faire Vergütung

Von Johannes Jais schließen

Landsberg/Rott – Beim Protest-Tag am Mittwoch, 14. Juni, an dem es auch tagsüber nur einen Notdienst gibt, werden sich fast alle der knapp 20 Apotheken im Landkreis beteiligen. Sie fordern eine faire Vergütung und einen angemessenen Ausgleich bei Lieferengpässen.

Markus Manhardt, Inhaber der easy-Apotheke in Landsberg, spricht von einer „einmaligen Situation“. Es sei „beeindruckend“, wie die Kolleginnen und Kollegen sich beteiligen und wie sie zusammenhalten. Anlass für den Protest-Tag sei, dass die Einnahmen „im reinen Kerngeschäft“, womit Rezepte gemeint sind, teilweise ins Minus rutschen.

Die Apotheker haben, so beschreibt es Markus Manhardt (41), der seit 2011 Pharmazeut ist und seit sieben Jahren selbstständig ist, mehr Arbeit und mehr Bürokratie, ohne dafür entsprechend bezahlt zu werden. Mit Sorge sieht er, dass die Zeit am Patienten weniger werde.

Die easy-Apotheke in Landsberg wird beim Protest-Tag am Mittwoch, 14. Juni, tagsüber den Notdienst übernehmen. Im Notdienst geöffnet haben auch die Fuchstal-Apotheke und die Rottal-Apotheke in Rott. Online ist dies unter www.aponet.de nachzulesen.

Unterstützung

„Wir bitten alle Kunden/Kundinnen und Patienten/Patientinnen, uns im Kampf für ihre Gesundheitsversorgung zu unterstützen.“ Das sagt Laura Schöpplein von der Rottal-Apotheke in Rott. Ihre Bitte ist, dass sich Patientinnen und Patienten beim Medikamentenbedarf am Tag davor, Dienstag, 13. Juni, oder am Tag danach, Donnerstag, 15. Juni, eindecken und somit den Notfällen am Protest-Tag lange Schlangen an den Notdienstapotheken ersparen.

Laura Schöpplein (37) ist seit zehn Jahren im Beruf und hat 2020 die Rottal-Apotheke von ihrem Vater übernommen. Sie und ihr Bruder arbeiten als Apotheker in Vollzeit, zwei Frauen in Teilzeit.

Drei Forderungen sind laut Schöpplein wesentlich. Da ist zum einen das Anliegen nach einer fairen Vergütung. Seit 2013 wurde das Apothekenhonorar – also das, was Pharmazeuten pro verschreibungspflichtigem Medikament verdienen – nicht angepasst. Und heuer sei im Februar der Fixbetrag sogar noch gesenkt durch einen erhöhten Zwangsrabatt an die Krankenkassen. Schöpplein: „Wir fordern eine Anpassung unserer Vergütung, damit wir nicht weiterhin von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt sind.“



Der zweite wesentliche Punkt ist die Forderung nach einem angemessenen Lieferengpass-Ausgleich. Im Vergleich zu der Zeit vor den Lieferengpässen brauche man aktuell mindestens die doppelte Zeit pro Rezept, die aber nicht vergütet werde. Doppelte Zeit – gleiche Honorierung: Dies bedeute eine Halbierung der Vergütung. Der Bestellaufwand sei stark gestiegen; oft versuche man im Team frühmorgens oder ganz spät, beim Großhandel noch Abfragen zu machen, um dringend benötigte Antibiotika oder Hustenblocker etc. zu bekommen.

Das dritte zentrale Anliegen: die Abschaffung der Null-Retaxation! Die Kassen-Rezepte dienen als Rechnung und Leistungsnachweis für die Krankenkassen. Im Normalfall erhält die Apotheke im Gegenzug für ein eingereichtes Rezept die vorgestreckten Kosten für das Medikament und für erbrachte Leistungen. Aber: Die Krankenkassen haben ein Jahr Zeit, um die eingereichten Rezepte auf „Mängel“ zu überprüfen, die dann dazu führen, dass die Kosten nicht erstattet werden.

Der Fachbegriff dafür ist die Retaxation. Z.B. können Formfehler wie eine fehlende Telefonnummer im Arztstempel oder eine fehlende Dosierangabe des Arztes auf dem Rezept oder eine fehlende handschriftliche Begründung durch die Apotheke zu einer Null-Retax führen. Soll heißen: Apotheker haben den Patienten zwar sicher und gut versorgt, bekommen aber dafür kein Honorar und zudem das komplette Medikament nicht erstattet. Laura Schöpplein ärgert besonders, dass Krankenkassen sogar externe Unternehmen dafür bezahlen, die Rezepte auf Mängel prüfen.

Emotionale Worte

„Wir machen das gerne, wir lieben unseren Beruf und wollen helfen“, findet die Apothekerin aus Rott schließlich emotionale Worte. Gesundheit sei das höchste Gut und jeder der krank sei, wisse nur zu gut, wie wichtig es ist, sich auf die Versorgung mit Arzneimitteln verlassen zu können.