Klinikum Landsberg muss Hausverbot für den Chefarzt aufheben

Von: Ulrike Osman, Toni Schwaiger

Teilen

Das Klinikum Landsberg ist für Chefarzt Dr. Urs Abker vorerst nur nach vorheriger (drei Tage) Anmeldung zugänglich. © Klinikum LL/Leitenstorfer

Noch frostiger als die Außentemperaturen war die Stimmung im Sitzungssaal 7 des Arbeitsgerichts München, als dort eine Klage von Chefarzt Urs Abker gegen seinen Arbeitgeber, das Klinikum Landsberg, verhandelt wurde. Der Anlass: Das Kreiskrankenhaus hatte seinem Chefarzt die stufenweise Wiedereingliederung nach längerer Krankheit verweigert – und ihm auch noch ein Hausverbot erteilt. Gegen beides setzte Abker sich zur Wehr.

Landsberg/München – Der langjährige, innerhalb und außerhalb des Hauses hochgeachtete Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie hatte nach mehrmonatiger krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit eine schrittweise Wiederaufnahme seiner Tätigkeit angestrebt: erst drei Stunden am Tag, dann fünf, dann sieben - bis zur Vollzeitarbeit. Ein fachärztliches Gutachten bescheinigte ihm, dass er alle seine Aufgaben als Chefarzt wieder erfüllen kann, nur eben zunächst zeitlich limitiert.



Für das Klinikum erklärte jedoch dessen Rechtsanwalt Norbert H. Müller, man sei unsicher, welche Tätigkeiten man dem Mediziner zuweisen könne – ob er beispielsweise schon wieder Operationen oder Rufdienste übernehmen könne. „Wir wissen nicht, was er kann und was nicht.“ Schließlich gehe es um „Patientenbehandlung, nicht um Buchhaltung“.



Dabei hatte Abker offenbar bereits im letzten Sommer mit dem für betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) zuständigen Mitarbeiter gesprochen, um seine Rückkehr vorzubereiten. Im Dezember lag der Wiedereingliederungsplan vor. „Alles war besprochen“, berichtete Abker vor der 39. Kammer des Arbeitsgerichts unter Vorsitz von Richterin Carolin von Blohn. Doch sechs Tage, bevor er wieder zu arbeiten anfangen wollte, sei der Wieder­eingliederungsplan von der Personaldirektorin des Klinikums abgelehnt worden. Abker suchte daraufhin offenbar das Gespräch mit Klinikumsvorstand Marco Woedl, was dieser verweigert habe.



Klinikums-Vorstand Marco Woedl plant offensichtlich ohne Chefarzt Dr. Urs Abker. © FKN

Personaldirektorin Dr. Julia Schäfer, die im September vergangenen Jahres auf Martina Ruth Werner folgte, erklärte vor Gericht, der BEM-Beauftragte habe die Tragweite der Wiedereingliederung unterschätzt. Immerhin handele es sich im Falle Abkers um eine „herausgehobene Tätigkeit“.



Man versuche mit an den Haaren herbeigezogenen Argu­menten, Abkers Rückkehr auf seinen Posten zu verhindern, warf dessen Anwalt Stefan Griebeling dem Klinikum vor. Und dass man dem langjährigen Chefarzt dann auch noch ein unbefristetes Betretungsverbot erteilte – das sei eine Schikane, demontiere seinen Ruf und solle offenbar die Wiedereingliederung torpedieren. Mitnichten, konterte Klinikums-Anwalt Müller. Vielmehr habe ein früherer Besuch Abkers im Haus, bei dem er aus seinem „ehemaligen Zimmer“ Unterlagen mitgenommen habe, für „Unruhe“ gesorgt.



Nur mit Anmeldung



Mit einigem Fingerspitzengefühlt („entspannen Sie sich alle mal“) führte Richterin von Blohn die Parteien zu einem Vergleich. Abker verzichtet auf die stufenweise Wiederein­gliederung – sie wäre ohnehin nicht lange gelaufen, denn noch im Februar kann er offenbar wieder voll einsteigen. Im Gegenzug hebt die Klinik das Hausverbot auf. Allerdings muss Abker bis zu seinem Wiedereinstieg jeden Besuch im Haus drei Tage vorher per E-Mail an Julia Schäfer ankündigen und den Grund nennen – es sei denn, er würde angehörige Patienten besuchen oder selbst zu einer Heilbehandlung kommen.



„Das ist schon irgendwie demütigend“, kommentierte Anwalt Grieblinger. Warum das Klinikum drei Tage braucht, um sich auf einen Besuch seines Chefarztes vorzubereiten, wurde weder hinterfragt noch erklärt.

Auf der Homepage des Klinikums Landsberg prangt über dem Konterfei des Chefarztes Unfallchirurgie und Orthopädie: „Wir sind für unsere Patienten da“. In Abkers Fall sollte das nach Wunsch der Klinikumsleitung nicht mehr der Fall sein. © Klinikum Landsberg/Screenshot: KB

Welche Aufgabe bleibt für Chefarzt Dr. Urs Abker?

Das Klinikum Landsberg müsse sich weiterentwickeln, um auf die steigenden Anforderungen sowie auf die Entwicklungen der Gesellschaft eingehen zu können, sagte Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender Thomas Eichinger jüngst im „Forum Klinikum“. Dabei ging es vor rund 80 Personen aus der hiesigen Ärzteschaft und dem Kollegium auch um geplante und bereits angeschobene Umstrukturierungen zu einem neuen Gesundheitscampus mit Facharztzentrum, Ausbildungscampus und Funktionsneubau. Eine dieser Umstrukturierungen im Klinikum betrifft die Unfallchirurgie/Orthopädie unter der Leitung von Dr. Urs Abker.



Aus ihr sollen, wie Klinikumssprecherin Regina Miller ausführt, zwei einzelne, weiterhin Hand in Hand arbeitende Abteilungen gebildet werden. Welche Rolle dabei dem bisherigen Chefarzt Dr. Abker zukommt, ist nicht bekannt. Offensichtlich spielt er in den Plänen von Vorstand Marco Woedl und Personalchefin Julia Schäfer keine Rolle mehr. Schließlich wurde im Verlauf der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht München bekannt, dass man dem Fach- und Chefarzt einen Aufhebungsvertrag angeboten hat. Den lehnte Abker allerdings ab, er will zurück ans Klinikum Landsberg.



Doch wohin nach der Rückkehr? Noch wird Urs Abker auf der Homepage des Klinikums als Chefarzt gelistet, doch schon seit 1. Oktober ist Dr. Andreas Bonk als Interims-Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum eingesetzt und soll diese Abteilung wohl auch in Zukunft leiten. Und Dr. Simon Martin Heinz ist ab 1. April als Chefarzt der Orthopädie tätig.



„Beide kennen sich gut, arbeiteten schon früher zusammen und bringen langjährige Erfahrung sowohl in der operativen Unfallchirurgie als auch in der orthopädischen Chirurgie und in der konservativen Therapie mit“, so Miller. Bonk und Heinz freuten sich darauf, „in einer neuen Struktur – getrennt und doch geeint – die chirurgische Klinik in Landsberg zu stärken und zu einem ,Muskuloskelettalen Zentrum‘ aufzubauen.