Ausbau von Dießens Bannzeile erst 2024

Von: Dieter Roettig

Teilen

Bannzeile Dießen: Die Fahrbahn wird erst im kommenden Jahr ausgebaut. © Roettig

Dießen – Nach der Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung samt Hausanschlüssen in der Bannzeile hatten sich die Anwohner auf einen baldigen Ausbau der Fahrbahn gefreut. Nach dem baubedingten Abtragen der Asphaltschicht wurde die 600 Meter lange Straße nur provisorisch mit Kies befestigt. Dieser suboptimale Zustand bleibt noch bis ins kommende Jahr hinein. Die Gründe für den Aufschub wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgetragen und einstimmig akzeptiert.

Dass man die Trinkwasserleitung vorab und nicht in einem Aufwasch mit dem Straßenausbau bewerkstelligen konnte, begründete Bürgermeisterin Sandra Perzul mit den ständigen Rohrbrüchen der maroden, alten Leitung. Die anstehenden Arbeiten werden eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Ammerseewerken, die für die Kanalisation des Schmutz- und Tagwassers im Gemeindegebiet zuständig sind.



Wegen des schlechten Zustandes des Regenwasserkanals in Richtung Nordwesten müsse dieser laut Thomas Obermeier und Manfred Schmid von den Ammerseewerken erneuert werden. Für das dazu notwendige Rückhaltebecken als Erdbecken liefen die Genehmigungsverfahren. Dazu sei die notarielle Beurkundung des Grunderwerbs für das Becken auf März terminiert. Schließlich müsse noch die Mitnutzung des Kanals als Drainage für Anwohner geklärt werden.



Unter Zeitdruck, wenn man in diesem Jahr noch beginnen will, sei es nahezu unmöglich, eine Baufirma zu finden. Die Arbeiten für das Frühjahr 2024 in diesem Herbst auszuschreiben, sei besser. Die asphaltierte Fahrbahn wird fünf Meter breit, die Reststreifen zu den angrenzenden Grundstücken werden mit einem überfahrbaren Schotterrasen befestigt.



Der Kostenanteil der Gemeinde für 100 Prozent Straßenbau und Beleuchtung sowie für jeweils 67 Prozent der Tagwasserkanalisation mit Anschluss vorhandener Drainageleitungen und des Erdbeckens werden sich nach aktueller Schätzung auf 1,56 Millionen Euro belaufen. Alle anderen Kosten gehen zu Lasten der Ammerseewerke.



Der Straßennamen „Bannzeile“ bezeichnete einst die befestigte Grenze eines „Jurisdiktionsbezirks“ bzw. einer Blutgerichtsbarkeit, also die westliche Grenze des „Bannmarktes“ Dießen. Er unterstand einem kurfürstlichen Marktrichter, der auch See- und Forstrichter war. Die letzte Hinrichtung in Dießen fand übrigens 1720 statt. Der Galgen befand sich zunächst südlich der Kirche St. Johann. Ab 1600 etwa diente eine Schwarzpappel an der Straße nach Weilheim als Richtstätte.