AST-Westufer-Linie am Ammersee?

Vom Dampfer in Dießen direkt ins Anrufsammeltaxi nach Obermühlhausen oder Greifenberg: Die Einführung des AST am Ammersee-Westufer wird geprüft.

Anrufsammeltaxi ausweiten

Von Susanne Greiner schließen

Ammersee – Dießens Gemeinderat hat es beschlossen: Die Ammerseegemeinde wünscht sich im doch recht weitläufigen Gemeindegebiet das Anrufsammeltaxi AST ab Dezember. Es soll während der Woche ab 19 Uhr und am Wochenende ganztägig zur Verfügung stehen. Möglich wäre das. Aber es kostet.

Zwar zahle der Landkreis das AST nur, wenn es auch gerufen werde, sagt ÖPNV-Beauftragter im Landkreis Florian Köhler im Mobilitätsausschuss vergangenen Woche. Aber die Dießener Taxi-Unternehmen müssten dafür Bereitstellungskosten berechnen: für zwei Fahrzeuge pro Jahr 160.000 Euro, die Hälfte für den Landkreis, die andere Hälfte für die Marktgemeinde.



Aber Köhler schlägt auch eine Alternative vor: Man könnte das gesamte Ammersee-Westufer bis Greifenberg per AST erschließen, wobei die Fahrtzeiten in Dießen abends und am Wochenende beibehalten würden, dazu käme das AST tagsüber von Eching bis Dießen. „Das wäre vielleicht für die Taxi­unternehmen auch attraktiv genug, um auf Bereitstellungskosten verzichten zu können.“ Wenn doch Bereitstellungskosten anfielen, würden sich diese auf mehr Gemeinden verteilen.



„Soweit bekannt, sind alle Gemeinden interessiert“, sagt Köhler. Man werde mit dem Taxiunternehmen Thoma, das bisher das AST Landsberg betreibt sprechen. Eine Ausschreibung sei in zwei bis drei Monaten möglich. Bis dahin sollten Fahrpläne ausgearbeitet werden, samt Kostenaufstellung.



Peter Satzger (Grüne) regte im Ausschuss an, bei der geplanten neuen Ausschreibung des bestehenden AST im April 2023 die Ammersee-Westuferlinie mitzunehmen. Köhler sieht da ein Problem: Die nächste AST-Erweiterung in den südlichen Landkreis komme bereits im September –mit einer Probezeit, „die die Gemeinden sicherlich auch beibehalten wollen.“ Deshalb komme wohl eher eine modulare Ausschreibung infrage.