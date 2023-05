Auch Ärzte am Landsberger Klinikum streiken am 9. Mai

Von: Susanne Greiner

Am Dienstag, 9.5., streiken Ärzte der kommunalen Kliniken, darunter auch Angestellte des Landsberger Klinikums. Der Notbetrieb wird aufrecht erhalten, Untersuchungen und Behandlungen werden nach Möglichkeit auf einen anderen Tag verlegt. © Julian Leitenstorfer

Landsberg - Nicht nur Bahnmitarbeitende oder Metaller treten in den Streik: Auch die angestellten Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern, darunter auch das in Landsberg, wollen am kommenden Dienstag, 9. Mai, bei einer zentralen Kundgebung des Marburger Ärztebundes am Römer in Frankfurt/Main für ein „faires Tarifangebot“ zu kämpfen, wie Ärzte des Landsberger Klinikums informieren.

Der Streik sei eine „Reaktion auf die nach wie vor fehlende Verhandlungsbereitschaft der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) respektive die Bereitschaft im Rahmen der aktuellen Tarifrunde, auch nur ein verhandelbares Angebot vorzulegen“, informieren die Ärzte des Landsberger Klinikums Roland Collin, Bernhard Dörr und Rolf Lembeck in einer Pressemitteilung. „Diesem Aufruf werden erneut auch die Ärztinnen und Ärzte am Klinikum Landsberg folgen, um der Forderungen nach einem fairen Tarifangebot mit Ausgleich der aktuellen Inflationsentwicklung weiteren Nachdruck zu verleihen.“

Geplante oder nicht dringliche Aufnahmen und Untersuchungen werde man auf einen anderen Tag verschieben. Der Klinikbetrieb werde aber am Dienstag durch einen „reduzierten ärztlichen Dienst“ für die Versorgung von Notfällen aufrechterhalten - entsprechend der Versorgung an Wochenenden und Feiertagen.