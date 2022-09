Weniger Geld für Migrationsberatung

Sie sind derzeit in Stadt und Landkreis Landsberg in der Migrationsberatung: (v.l.) Heike Roletscheck (Ev. Gemeindeverein Kaufering), Sabine Rid (BRK Landsberg), Ingrid Geißler (Caritas) und Bianca Dittrich (BRK). Es fehlt Monika Scheidler (Caritas). © BRK LL

Landkreis – Heute ist bundesweiter Aktionstag der Migrationsberatung. Seit 2005 bietet das vom Bund geförderte Beratungsangebot „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer“ (MBE) Menschen mit Einwanderungsgeschichte in ganz Bayern einen Anlaufpunkt. Den aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das kommende Jahr betrachten BRK, Diakonie und Caritas im Landkreis allerdings äußerst kritisch: Er bedeute für die seit Jahren steigende Nachfrage an Migrationsberatungen eine Mittelkürzung von aktuell 79,2 Millionen Euro auf 57,49 Millionen Euro, erläutert Leiterin der Flüchtlingsarbeit des BRK Landsberg Marianne Asam.

„Seit der ersten großen Flüchtlingswelle tragen wir in der Migrationsberatung vor Ort einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Zugewanderten“, betont Asam, die derzeit auch Sprecherin der Trägervertreter ist. Diese „fundamentale Arbeit“ sei nicht mehr wegzudenken, werde sogar immer dringlicher. Die Belastung für die Beratungskräfte sei indessen immens. So habe man eine zusätzlich geschaffene Stelle zur Betreuung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen aufgrund des Fachkräftemangels seit Monaten nicht besetzen können.



Die Verlässlichkeit und der Stellenwert der MBE habe sich auch in der aktuellen Situation gezeigt, als Tausende Geflüchtete infolge des Krieges in kurzer Zeit aus der Ukraine nach Bayern kamen. Die MBE habe hier schnell ein zielgruppenorientiertes Beratungsangebot auf die Beine gestellt, das nun aber nur „unter extremen Bedingungen“ aufrechterhalten werden könne.



Die geplante Mittelkürzung stehe deshalb im eklatanten Widerspruch zu der bundesweiten Zielgruppenerweiterung der MBE in diesem Jahr, die neben allen bleibeberechtigten Zugewanderten (EU-Bürger, Drittstaatler und anerkannte Geflüchtete) jetzt auch Geflüchteten aus Afghanistan und der Ukraine den Zugang zur Beratung ermögliche.



Die jetzt geplante Mittelkürzung um mehr als 20 Millionen Euro sei für alle Träger in der MBE ein Fiasko und widerspreche den integrationspolitischen Zielen der Bundesregierung, betonen die Vertreter der diversen Trägervereine. Der Integrationsprozess aller Eingewanderten werde dadurch massiv eingeschränkt und habe zwangsläufig negative Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dieser „drastische Abbau der dringend notwendigen Beratungskapazitäten muss vermieden werden!“ Die Finanzierung der Arbeit und Stellenanteile in der MBE für Trägerschaften müsse auch weiterhin zuverlässig planbar sein. Es sei eine staatliche Aufgabe, die nicht zu Lasten der Trägerverbände gehen dürfe.



Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer begleitet Eingewanderte in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft. Dabei werden Menschen mit Einwanderungsgeschichte beispielsweise bei der Suche nach einem bedarfsgerechten Sprachkurs oder bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft unterstützt.



In der Mehrheit der Beratungsfälle habe man bei den Betroffenen eine Verbesserung ihrer Lage erzielt, so Asam. Zudem zeigten auch die statistischen Auswertungen, dass bei abgeschlossenen Beratungsfällen der Anteil der Ratsuchenden, die zu Beginn der Beratung ALG II-Leistungen bezogen hatten, deutlich zurückgegangen sei und die Beratung somit als erfolgreich eingestuft werden können.