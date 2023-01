Schlüsseltechnologie für saubere Energie

Von: Nathalie Schelle

Das Start-up Reverion will mit seiner neuen Schlüsseltechnologie für 100 Prozent erneuerbare Energie sorgen © Reverion

Reverion ist ein Start up Unternehmen, das mit einer neuen Technologie eine zu 100 Prozent erneuerbare Energie herstellen kann. Wie diese Schlüsseltechnologie aussieht, beschreiben zwei der Gründer: Stephan Herrmann und Felix Fischer.

Eresing – Photovoltaik- und Windstrom sind die günstigsten Energieformen. Daher werden sie gern genutzt. Aber was passiert wenn keine Sonne scheint oder kein Wind weht? Den Strom braucht man trotzdem. „Daher braucht es eine erneuerbare Technologie, die dieses Defizit ausgleichen kann“, erklärt Reverion-Geschäftsführer. „Das können wir mit unserer Technologie als Gesamtpaket liefern. Dazu nutzen wir unser neuartiges Kraftwerk, das an bestehende Biogasanlagen angeschlossen werden kann.“



Das sieht dann in der Praxis folgendermaßen aus: Die Technologie von Reverion nutzt das Biogas aus den Anlagen, um Strom zu erzeugen, wenn kein Strom aus Wind und Sonne werden kann. Außerdem kann es Kohlendioxid, das auch in Biogas enthalten ist, nutzen, wenn es zu viel Strom gibt, um damit einen Ersatz für Erdgas herzustellen. Reverion kann den Strom, der gerade nicht gebraucht wird, in den chemischen Energieträger Erdgas umwandeln und damit im Sommer mit überflüssigem Sonnenstrom helfen, die Erdgasspeicher zu füllen.



„Bisher waren Kraftwerk und Speicher getrennt, aber was wir bauen ist alles in einem. Das Kraftwerk hat zwei Betriebsmodi und macht immer das, was das Stromnetz gerade erfordert. Die Kernkomponente sind umkehrbare Brennstoffzellen“, wirft Fischer ein.



100 Prozent erneuerbar

Die Idee für diese Technologie hatte Herrmann. „2012 fing ich an der TU München an, mit den Brennstoffzellen im Labor zu arbeiten, aber mit einem völlig anderen Ziel. Ich habe mich drei Jahre damit beschäftigt und mir immer wieder gedacht, diese Brennstoffzellen haben so fantastische Eigenschaften, denn diese Zellen können genau das ermöglichen, was 100 Prozent erneuerbare Energie ausmacht.“ Aber mit einem Blick auf den Markt und auf die Systeme, die Brennstoffzellen einsetzen, wurde schnell klar, dass hier nicht einmal einen Bruchteil Zellenleistungsfähigkeit genutzt werden. „Dann kam die Frage: Wie könnte man so ein System bauen, das alle Eigenschaften der Brennstoffzellen vollständig ausnutzt?“, erinnert sich Herrmann. Und das sei nicht so einfach gewesen.



Nach drei Jahren, in denen diese Frage immer in Herrmanns Hinterkopf arbeitete, kam ihm dann die zündende Idee. „Ich hatte auch Inspiration von anderen Leuten, die am Lehrstuhl gearbeitet haben – wie Felix Fischer.“ Die beiden schlossen sich zusammen. Über eine 2-Millionen-Euro-Förderung vom Bundesforschungsministerium kamen dann die drei übrigen Mitglieder in die Projektgruppe, zwei von ihnen waren Studenten bei Herrmann. Eine Prototyp-Anlage und ein Feldtest folgten. Aus der Projektgruppe wurde dann das Gründerteam, bestehend aus Herrmann, Fischer, Luis Poplotzki, Maximilian Hauck und Jeremias Weinrich. „Das war dann fast zehn Jahre überspannend. Als es schließlich erfolgreich war, beschlossen wir, in die Ausgründung zu gehen und unser Projekt zu kommerzialisieren“, berichtet Herrmann.



Die kleinste Variante des Kraftwerks aus dem Eresing Start up soll den Strombedarf von rund 100 Haushalten decken. Für dieses Jahr ist der Markteintritt geplant – zunächst mit einigen Einzelanfertigungen. Ab kommendem Jahr will Reverion dann in die Serie gehen – in limitierter Stückzahl. „Alles eben Schritt für Schritt.“