In Penzing soll eine digitale Filmstadt entstehen – und noch viel mehr

Von: Andrea Schmelzle

Kreativstudio für virtuelle Produktion: Bei Hyperbowl als Teil der Penzing Studios wird schon produziert. Ob Wüste oder auf den Mond fliegen – alles ist digital möglich. © Hyperbowl

Penzing – Ein Hauch von Hollywood auf dem Fliegerhorst: In den „Penzing Studios“ wollen die Partner InMotion, Grizzly Filmbau und Hyperbowl mit zwei namhaften Filmproduzenten ein riesiges Medienzentrum für Film- und Fernsehproduktionen erschaffen. 100 Millionen Euro sollen in den kommenden drei Jahren dafür investiert werden. Bisher ist das Areal aber noch in der Zwischennutzung.

„Der Bedarf sei schon immer dagewesen“, meint Jörn Siegele, Geschäftsführer von Grizzly Filmbau, dem in Bayern größten Vermieter von Fahrzeugen für Filmproduktionen und nun auch Managing Partner der gerade entstehenden Penzing Studios. Gemeinsam mit seinem Freund Bastian Ried, Vorstand und Creative Director der Inmotion AG, einem Full-Service Provider für die Bereiche Film, Fernsehen und Fotografie, habe er eine Vision gehabt: eine große, eigene Produktionsstätte zu erschaffen, einen Hort, in dem sich Freischaffende der Branche zusammenfinden können. Dieser Vision schlossen sich zwei Produzenten an, die namentlich noch nicht genannt werden möchten. Gemeinsam wolle man „großes Kino nach Penzing holen“, sagt Siegele. Die neuen Möglichkeiten der digitalen Produktion und das Schaffen einer nachhaltigen Umgebung, in der Kreative beste Arbeit leisten können, stünden dabei im Vordergrund.



Schon vor zwei Jahren habe man die ersten Schritte dafür getätigt, mit Landrat Thomas Eichinger und Penzings Bürgermeister Peter Hammer gesprochen. Beide seien von Anfang an begeistert gewesen. Seitdem habe es „tausend Gespräche“ und viel Unterstützung durch Stadt und Landkreis gegeben, sagt Siegel dankbar. Die Resonanz von allen Seiten sei immens. Schließlich steige die Nachfrage nach Studio­kapazitäten derzeit weltweit aufgrund des Booms im Content-Markt und der internationalen Streaming-Anbieter, die ihre Budgets für lokale Inhalte erhöhten, meint Siegele. Die Art und Weise, wie Film und Fernsehen hergestellt werde, sei im Umbruch.



Digitale Filmstadt



Eine Filmstadt mit internationaler Tragweite soll es also werden. Mehrere Hallen stehen dafür auf dem Gelände zur Verfügung. Neben konventionellen Studioflächen liegt der Fokus auf der digitalen Filmproduktion. Erste Arbeiten dafür laufen bereits: Das zuvor temporär auf dem Messegelände München angesiedelte virtuelle Produktionsstudio Hyperbowl hat seit Januar seinen neuen Standort in den Penzing Studios gefunden. Allein Hyperbowl investiert fünf Millionen Euro in das neue Studio und setzt damit auf langfristige Zukunftsperspektiven, heißt es in einer Pressemeldung. LED-Volume, virtuelle Produktion – „das ist die Zukunft“, meint Siegele. Und die Mitglieder des Teams um Hyperbowl seien derzeit „die einzigen, die das wirklich gut können.“



Weitere Hallen sollen im Juni eröffnet werden. Die Entwickler planen, in den nächsten drei Jahren rund 100 Millionen Euro zu investieren, um die Anlage auf zwölf Stages mit 25.000 Quadratmetern Produktionsfläche und 15.000 Quadratmetern Werkstatt- und Bürofläche zu erweitern. Das neue Zentrum soll aber auch Postproduktion, visuelle Effekte, Spiele, digitale Medien, Technologieunternehmen, Bildungsangebote, ein Veranstaltungszentrum mit Auditorium sowie Hospitality-Angebote beherbergen. „Dadurch sollen bis 2025 über 1.000 Arbeitsplätze entstehen“, so Siegele.



Natürlich seien hohe Investitionen erforderlich, meint er. Grundsätzlich müsse eine Halle erst bespielbar werden. Sprich: Sie müsse von der Akustik her stimmen, abgedunkelt und umgestaltet werden, es müsse Räumlichkeiten für Maske oder Garderobe geben sowie Verpflegungsräume für die Crew und Aufenthaltsmöglichkeiten für die VIPs. Schließlich würden je nach Produktion zwischen 50 und 150 Leute am Set zusammenkommen.



Wichtig ist Siegele bei jedem Schritt die Regionalität, die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Ebenso wichtig: ein möglichst emissionsfreies Vorgehen, „weg von Stahl und Beton, hin zu Holz und Lehm“, sagt er. Gemeinsam mit einem führenden globalen Architekturbüro wolle man weltweit das erste emissionsfreie Filmstudio werden. Schon 2025 sollen die Penzing Studios fertig sein. Ein „sportliches Ziel“, meint Siegele. Aber er wolle es nicht unversucht lassen.



Ziel sei eine langfristige Nutzung. Derzeit kann jedoch noch nicht auf lange Sicht geplant werden. Denn momentan sind die Penzing Studios ein Zwischennutzungsprojekt, das Areal noch im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Gemeinde Penzing möchte aber, mit der Stadt Landsberg, die Liegenschaft in Vorkaufsrecht erwerben.



Von einer konzeptionellen Nutzung könne noch nicht gesprochen werden, solange der Eigentümerwechsel noch nicht vollzogen sei, meint Bürgermeister Peter Hammer, insofern handele es sich bei „Zwischennutzung“ um eine Zustandsbeschreibung. Erst dann könne die Gemeinde Penzing „Herrscher des Verfahrens sein“. Man sei „in intensiven Gesprächen“ mit der BImA. Viele Schritte, unter anderem Gutachten hinsichtlich Wertermittlung, Altlasten, Problemstoffen oder Denkmalschutz, seien noch notwendig. Seine Hoffnung: „Vielleicht schaffen wir es bis zum Jahresende.“



Innovationscampus



Den heutigen Nutzungspartnern traue er „überzeugende Konzepte für eine langfristige Nutzung“ zu, meint Hammer. Wichtig für ihn ist: „Sie müssen in unser Gesamtkonzept eines ‚Innovationscampus‘ hineinpassen“. Der ADAC und sein Testzentrum, die dort bereits beheimatet sind, und nun auch die Filmstudios, würden das erfüllen. Beide hätten das Potenzial für eine Dauernutzung. Darüber hinaus ergäben sich Synergieeffekte: Mobilität und Marketing gebe es schließlich bei beiden Partnern. Genau darauf habe man ein Auge: dass ein sinnvolles Gesamtkonzept herauskomme. „Der ADAC auf der einen Seite des Areals, die Studios auf der anderen – und in der Mitte das, was wir uns unter dem Wörtchen Campus vorstellen: ein Gelände mit innovativen Nutzungen, attraktiven Grünflächen und vielleicht sogar einer Hochschule samt Lehrstuhl.“



Platz sei schließlich da: 270 Hektar insgesamt. 50 bis 60 Hektar sollen derzeit als Ausgleichsfläche im Rückbehalt der BImA bleiben. Dann sind aber immer noch 210 Hektar übrig. Bei den Studios gehe man zunächst von einer Größenordnung von etwa vier Hektar aus. Ergo „immer noch Raum für andere“, so Hammer. Man wolle sich auch daran orientieren, was ursprünglich auf dem Gelände angesiedelt war: ein großer Handwerkerhof. Oder ein Werkstattbetrieb, in dem Lkw in Stand gesetzt wurden. Das passe wieder zum Thema Mobilität. Auch habe es in der Vergangenheit Wohngebäude für Soldaten gegeben. „Warum nicht in der Zukunft Wohnungen für Studierende?“ Man müsse auch „ein Stück weit daran festhalten, was diese Funktionsinfrastruktur zu bieten habe“, so Hammer. In der Präambel zum Zweckverband würden sich darüber hinaus Anforderungen zur Nachhaltigkeit, Energieautarkie, Umwelt- und Klimaschutz wiederfinden.



Was wohl für alle gilt, die sich hier ansiedeln: Von der Infrastruktur – der Nähe zu München – und von der Lage her – die Berge im Hintergrund – ist Penzing „ein Traumszenario“ und ein perfektes „Setting“, meint Siegele. Und damit „ideal für kreative Unterfangen und talentierte Arbeitskräfte“.