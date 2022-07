Getöpfertes für Heldinnen und Schwammerlsucher

Von: Dieter Roettig

Birgit Palt im passenden Kleid. Eine Hommage an die Frauen in der Pandemie-Zeit. © Roettig

Landsberg – Der Reiz, der vom überaus vielseitigen Kunsthandwerk des Töpferns ausgeht, ist ungebrochen. Nach der Corona-Pause scheint das Interesse an handgefertigten Exponaten sogar noch gestiegen zu sein. Zumindest der Besucherandrang beim 45. Süddeutschen Töpfermarktes im Herzen von Landsberg lässt das vermuten. Wo man früher entlang der St.-Laurent-du-­Var-Promenade gemütlich zwischen den Ständen flanieren konnte, herrschte am letzten Wochenende teilweise recht dichtes Gedränge.

41 Keramikkünstler, vornehmlich aus Süddeutschland, aber auch aus Berlin, Offenbach am Main oder Esslingen sowie aus Österreich, Frankreich und Ungarn hatten ihre Verkaufsstände zwischen Mutterturm und dem rauschenden Lechwehr aufgebaut. Unter Schatten spendenden Bäumen mit Blick auf die historische Altstadt ein ideales Umfeld, ihren Objekten einen angemessenen Auftritt zu verschaffen. Strenge Kriterien an Professionalität und Qualität sind Maßstab für die Teilnahme in Landsberg. In Zeiten von Beliebigkeit und unpersönlicher Massenware legt die Stadt als Veranstalter Wert auf echte Handarbeit aus kleinen Werkstätten und Familienbetrieben.



Davon konnte sich auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl überzeugen. Als Jury-Mitglied des wie in jedem Marktjahr ausgelobten Adam-Vogt-Preises absolvierte sie gleich nach der Eröffnung des Marktes ihren ersten Rundgang. Elf Töpfer hatten sich für den mit 500 Euro dotierten Preis beworben. Der Jury gehörten neben Baumgartl Stadtrat Markus Salzinger, Kulturchefin Claudia Weißbrodt, Stadtheimatpfleger Stefan Paulus sowie Silvia Großkopf vom Verband Bildender Künstler an.



Schale mit Golddekor



Nach kurzer Beratung fiel die Entscheidung zugunsten von Jürgen Kretzschmar (64) aus Beuren-Balzholz im Kreis Esslingen. Er ist gelernter Kunstkeramiker, Meister für Baukeramik und führt seit 1985 eine eigene Werkstatt. Den Adam-Vogt-Preis bekam er für seine „Keramikschale gedreht, mit Werkstoffen belegt, durch Flusssand strukturiert und mit Golddekor als Gegensatz polarisiert.“



Über den Adam-Vogt-Preis aus den Händen von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl freute sich Keramikermeister Jürgen Kretzschmar. © Roettig

Kretzsch­mar ist Keramiker mit Leib und Seele, liebt „den kreativen handwerklichen Umgang mit Ton, wo im Einklang zwischen Hand und Geist Arbeiten wie schon seit Jahrtausenden geformt werden.“ So wie es auch der Namensgeber Adam Vogt tat, ein Hafner und Kunsttöpfer, der im 17. Jahrhundert in Stoffen gelebt und gewirkt hat. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die beiden Prunk-Öfen im Rathaus von Augsburg.



Wie OBin Baumgartl betonte, gefällt ihr an der Vielfalt der angebotenen Waren, dass durch die Liebe zum Detail und den Sinn für Ästhetik die Grenzen zwischen Kunst und Handwerk verschwimmen. Das trifft auf die Haushalts- und Gartenkeramik wohl weniger zu, dafür aber auf kunstvolle Figuren, edle Gefäße, Dekorationsgegenstände oder Schmuck. Alles wurde geboten in Landsberg, ob rustikal und robust bis zu edel und filigran.



Heldinnen-Becher



Besonders aufgefallen sind die gepunkteten Becher- und Schalen­kreationen, die Birgit Palt aus Offenbach im passenden Kleid und mit der dazu gehörigen Portion Schalk präsentierte. Eingebrannte Sprüche wie „Liebe jetzt“ oder „Superheldin“ reizten so manchen Kavalier zum spontanen Kauf. Die Heldin-Serie ist ihr während der Corona-Krise eingefallen, weil die Frauen hier unglaublich viel gemeistert hätten mit Job, Home­office und Home­schooling oder Pflege von Angehörigen.



Außergewöhnlich war das Angebot von Thomas Müller aus Limburg. Er schießt keine Tore wie sein Namensvetter, produziert aber täuschend echt Pilze, die aus dem Boden schießen. Als Kunsthandwerker sei es ihm wichtig, Interesse für die Natur und ökologische Zusammenhänge zu wecken. Mit seinen keramischen Schmuckstücken möchte er die Schönheit und Vielfalt der Pilze einfangen und konservieren. Versehen mit Erdspießen kann man die Pilze als Deko im heimischen Garten „einpflanzen“.



Mit dem bunten Geschirr soll nach Corona wieder Fröhlichkeit in den Alltag einziehen. Viele Käufer sahen das auch so. © Roettig

Kein Töpfermarkt ohne Rahmenprogramm. So zeigte Thomas Benirschke mit seiner Zaubertöpferscheibe die Grundlagen der Töpferei. Bei den Rakubrand-Vorführungen wurde Keramik auf 1.000 Grad erhitzt und schockartig abge­kühlt, was die typische Raku-­Oberfläche ergibt. Kindern wurde gezeigt, wie man aus einem Klumpen Ton ein kleines Kunstwerk formen kann. Natürlich durften sie ihr selbst getöpfertes Objekt mit nach Hause nehmen.



Musikalisch sorgten die Windacher Musikanten und die „12th Street Jazz Connection“ aus Landsberg für Stimmung. Für den kleinen Hunger zwischendurch gab es Weißwürste, Fischbrötchen, Schupfnudeln oder „ausgezogene Kücherl“. Alles in allem zeigte sich der 45. Süddeutsche Töpfermarkt als perfekte Visitenkarte für die Stadt.