Landsberg II und Dießen steigen in die Kreisklasse auf

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Jubel in Dießen nach dem Aufstieg der MTV-Herren in die Kreisklasse. © MTV Dießen

Landsberg/Dießen – Die beiden A-Klassen-Vizemeister aus dem Landkreis Landsberg haben es geschafft. Die zweite Mannschaft des TSV Landsberg und die Herren des MTV Dießen spielen in der neuen Saison in der Kreisklasse. Der FSV Eching hat noch eine weitere Chance, den Abstieg zu verhindern: Morgen, Donnerstag, geht’s um 19 Uhr in Issing gegen den TSV Schongau (1:0 und 1:3 gegen den SV Igling, der damit in der Kreisklasse bleibt).

Erst knallten die Sektkorken am Samstag im 3C-Sportpark, dann am Sonntag am Ammersee. Die Zweite des TSV Landsberg, die nach dem 2:0 im Hinspiel beim FSV Eching, ohnehin schon mit einem Bein in der Kreisklasse stand, legte am Samstag schon mal ordentlich vor und ließ keinen Zweifel daran, dass sie eine Klasse rauf will.



Jubel in Landsberg nach dem Aufstieg der Zweiten in die Kreisklasse. © TSV Landsberg

„Wir steigen auf“ – daran ließ Muriz Salemovic, der ehemalige Spielertrainer der Ersten nie einen Zweifel, nachdem er sich Anfang des Jahres ins Landsberger A-Klassen-Team „zurückgezogen“ hatte. Das klappte bravourös – und Salemovic konnte seinen fünften Aufstieg (Kapitän Alex Buschel sogar seinen siebten) feiern: Erst neun klare Siege und ein Unentschieden in den zehn Spielen nach der Winterpause, dann das 2:0 im Relegations-Hinspiel in Eching und schließlich ein überragendes 8:0 im Rückspiel gegen den A-Klassen-13. Torschützen für das Team von Coach Sebastian Baumert und seines scheidenden Co-Trainers Flo Bonfert, der nach Top-Arbeit eine Pause einlegen will: der 40-jährige Hamed Abbasi mit einem Zwölf-Minuten-Blitz-Hattrick gleich nach seiner Einwechslung, zweimal Max Lang (der mit 17 Liga-Treffern beste Torschütze der Zweiten traf neben Sebastian Knöferl schon im Hinspiel), Mert Sunkar und Elmin Korora, dazu kam ein Eigentor von Ben Bopp.



Mit Mölders und Fülla



Unter den gut 300 Zuschauern war auch der neue TSV-Star und -Spielertrainer Sascha Mölders mit Familie: Das zeigt, dass der ehemalige Bundesliga-Stürmer seinen neuen Job sehr ernst nimmt – und zeugt vom neuen Zusammengehörigkeitsgefühl in Landsberg. Mölders hat schon zum dritten Mal bei der Zweiten zugeschaut. Das kam bei den Aktiven bestens an.



Wie geht’s in der neuen Saison weiter? Die Kreisstädter wollen auch in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen und vorne mitmischen. Dabei soll Charly Fülla helfen – nach Informationen des KREISBOTEN wird er spielender Co-Trainer. Zudem steht eine Rückkehr von Stürmer Alessandro Mulas von Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen im Raum.



Viel spannender als Landsberg machte es der MTV Dießen. Nach dem 0:0 bei der SG Oberau/Farchant musste die Mannschaft des verletzten Spielertrainers Philipp Ropers (Kreuzbandriss) am Sonntag gewinnen, um endlich nach fünf Jahren (die Herren stiegen 2017 ab, die Frauen zeitgleich in die Bayernliga auf) der A-Klasse „Servus“ sagen zu können.



Bis der 2:1-Sieg feststand, musste – phasenweise im strömenden Regen – allerdings erneut ordentlich gezittert werden. Erst nach dem 2:0 konnten Ropers, Kapitän Philipp Plesch und Co. sowie die Fans ein wenig durchatmen. Mann des Spiels war der 19-jährige Mittelfeldmann Moritz Loh, der die Fußballer vom Ammersee mit seinen beiden Toren (25. und 80. Minute) fast im Alleingang in die Kreisklasse schoss. Den Gästen gelang erst in der Nachspielzeit durch Korbinian Bäuerle der Ehrentreffer. Ropers happy: „Der Aufstieg war der Lohn für drei Jahre harte Arbeit.“



Für den Dießener Luis Vetter war der Aufstieg ein Abschied nach Maß. Zusammen mit seinem Bruder Vincent (beide 16 Saisontore) wechselt er – wie bereits im KREISBOTEN exklusiv berichtet – zum VfL Kaufering in die Landesliga.