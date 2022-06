Landsberg fast durch, Dießen muss zittern

Von: Thomas Ernstberger

Ging im ersten Relegationsspiel leer aus: Der Dießener Luis Vetter (Nr. 9), der in der neuen Saison zusammen mit Bruder Vincent für den VfL Kau-fering stürmen wird. © MTVD

Landsberg/Dießen – Ohne Niederlage haben die beiden A-Klassen-Vizemeister aus dem Landkreis Landsberg die Relegations-Hinspiele um den Aufstieg in die Kreisklasse überstanden. Allerdings hat die Zweite des TSV Landsberg nach dem 2:0 gegen den FSV Eching die deutlich bessere Ausgangssituation, nachdem der MTV Dießen bei der SG Oberau/Farchant über ein 0:0 nicht hinauskam.

Den favorisierten Landsbergern um Edeltechniker Muriz Salemovic, für die Sebastian Knöferl (11. Minute) und Maximilian Lang (17.) früh alles klar machten, reicht im Rückspiel am Samstag (15 Uhr) im 3C-Sportpark ein Unentschieden zum Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert kann sich sogar eine 0:1-Niederlage leisten und wäre dann aufgestiegen.

Anders sieht die Situation für den MTV Dießen aus. Das Team des verletzten Spielertrainers Philipp Ropers muss gewinnen, um aufzusteigen. „Das Unentschieden ist für uns in Ordnung“, sagte Ropers nach dem 0:0 am Donnerstag Abend. Sein Fazit: „Wir hatten in der Summe etwas mehr Spielanteile und die besseren Abschlüsse.“ Die Anfangsnervosität war schnell abgelegt und es entwickelte sich eine ordentliche Partie. Allein die Torchancen fehlten. Die Gastgeber versuchten es oft aus der Distanz, doch gefährlich wurde es daraus nicht. Der MTV brauchte seine Zeit, um offensiv in Erscheinung zu treten. So richtig gelang das erst in Halbzeit zwei. Doch das Schiedsrichtergespann pfiff zwei Tore wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung zurück. Zudem ließen die Dießener noch zwei, drei vielversprechende Situationen ungenutzt.

„Für das Rückspiel ist alles drin und eines ist ohnehin klar“, sagt Ropers: „Zuhause wollen wir gewinnen.“ Müsste eigentlich heißen: MÜSSEN – sonst ist die SG Oberau/Farchant in der Kreisklasse und der MTV muss am Donnerstag, 9. Juni, nochmal ran: zweite Aufstiegschance auf neutralem Platz.

Anpfiff für das Relegations-Rückspiel ist am Sonntag um 15 Uhr im Dießener Ammersee-Stadion. Dann heißt es für die Ropers-Elf: Alles oder nichts!