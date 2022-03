Marcel Schrötter rast mit gebrochener Hand in die Top 10

Von: Thomas Ernstberger

Mit gebrochener Hand in die Top Ten des WM-Laufes in Doha: Marcel Schrötter. © Glänzel

Pflugdorf/Doha – Vor dieser Leistung muss man den Hut, respektive den Helm, ziehen. Gerade mal 13 Tage, nachdem er sich bei einem Sturz bei den finalen Tests in Portimao (Portugal) die linke Hand gebrochen hatte, saß der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter am Sonntag beim Auftakt der Weltmeisterschaft auf dem „Losail International Circuit“ in Doha im Wüstenstaat Katar schon wieder auf seiner Maschine und fuhr – nach einem weiteren Sturz am Samstag im Qualifying – vom 13. Start- auf den 10. Platz.

Der Lenker von Schrötters Kalex war speziell für das Rennen präpariert, die Kupplung leicht verändert worden. Der Moto2-Pilot ging nur zwölf Tage nach der Operation in Barcelona (Dr. Xavier Mir fixierte die Mittelhand mit zwei Schrauben) mit Extra-Tape und einem Spezial-Handschuh an den Start.



»Neues« Motorrad



„Alles geben und rausholen, was geht“, sagte der 29-Jährige vor dem Start in seine elfte Saison. Und er erklärte: „Ich bin nach dem Bruch noch nie mehr als sechs, sieben Runden am Stück gefahren und es ist in den ersten Runden schwer, über den Schmerzpunkt zu kommen.“ Der Plugdorfer verrät auch, dass seine Mechaniker nach dem Sturz am Samstag bis spät in die Nacht schuften mussten: „Sie haben mir ein komplett neues Motorrad aufgebaut.“



Das Visier gut eingestellt: Moto2-WM-Pilot Marcel Schrötter #23 aus Pflugdorf. © Glänzel

Schrötter – gehandicapt natürlich ohne Chance auf einen Spitzenplatz – bewältigte die 20 Runden in der Wüste mit Bravour. In einem „Nachtrennen“, das dieses Mal am Nachmittag stattfand: „Da ging ein bisschen Flair verloren“, bedauert der einzige Deutsche im WM-Zirkus. Der Pilot vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team hielt sich aus Zweikämpfen raus und verbesserte sich auf der Strecke, auf der er 2019 Dritter war, schnell auf den 10. Platz unter 30 Startern. Und den hielt er beim Sieg des jungen Italieners Celestino Vietti (20) bis zum Rennende.



Vielversprechend



Mit gebrochener Hand in die Top-Ten – das war ein vielversprechender Start in die mit 21 Rennen längste Saison aller Zeiten. Eine Saison, in der die Nummer 23 nach einem verkorksten Jahr 2021 (Gesamtrang 10 ohne Platz auf dem Podium) an frühere Leistungen anknüpfen will, Und muss: „Es ist Zeit für ihn“, sagte Experte Stefan Bradl, der Moto2-Weltmeister von 2011, bei ServusTV. Bradl prophezeite: „Es wird seine letzte Saison sein, wenn er keine Ergebnisse liefert.“



Schrötter war nach Rang 10 happy: „Über diesen Platz freue ich mich riesig. Die Top-Ten waren unser Ziel – und das haben wir geschafft. Andererseits betrachte ich das Ergebnis aber auch mit einem weinenden Auge, weil die Jungs vor mir nicht weit weg waren. Leider waren die ersten Kurven nach einem super Start weniger optimal, weil entweder meine Linienwahl nicht am geschicktesten war oder irgendeiner vor mir war, an dem ich nicht vorbeigekommen bin.“



Schrötters Fazit: „Ich habe wirklich versucht, alles zu geben. Wegen der linken Hand habe ich viel mit der rechten Seite kompensieren müssen. Das war körperlich unglaublich anstrengend, weshalb ich Schmerzen in der Schulter bekam und die Kraft ein wenig nachließ. Ich bin glücklich, Zehnter geworden zu sein. In meiner Situation ist das ein schönes Ergebnis. Vor zehn Tagen habe ich nicht gewusst, ob ich beim ersten Rennen überhaupt dabei sein kann. Jetzt reisen wir aber mit sechs Punkten im Gepäck nach Hause. Mit diesem Start in die neue Meisterschaft können wir also allemal zufrieden sein.“



Das nächste Rennen erfordert eine weite Anreise – und für die Fernseh-Zuschauer frühes Aufstehen: Es findet am Sonntag, 20. März, auf dem „Mandalika International Street Circuit“ in Indonesien statt – um 6.20 Uhr unserer Zeit. Marcel Schrötter: „Bis dahin wird es am wichtigsten sein, eine gute Erholung zu haben und dabei den Zustand der Hand so gut es geht zu verbessern. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis alles vollständig ausgeheilt ist. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass in der kurzen Zeit bis Indonesien gute Fortschritte gelingen, damit wir uns dort wieder ein Stück steigern können.“

Immer ein gefragter Intverwiewpartner: Marcel Schrötter, der einzige Deutsche im WM-Zirkus. © Glänzel