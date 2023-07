La-Ola-Welle für Pferde-Akrobatik beim 42. Kaltenberger Ritterturnier

Von: Dieter Roettig

Teilen

Der schwarze Ritter wird dieses Jahr von Ludovic Godva gespielt. © KWiucha/Kaltenberger Ritterturnier

Kaltenberg – Bis Ende Juli dirigieren in Kaltenberg Schwerter, Lanzen, Pfeile und stampfende Pferde das Geschehen am Hofe. Das idyllische Schlossgelände hat sich in eine mittelalterliche Turnierstadt verwandelt, in der edle und böse Ritter um die Gunst des Königs kämpfen. Dazwischen sorgen Gaukler und Musikanten, Handwerker und Schankwirte für Abwechslung im Intrigenspiel um die Macht.

Zum 42. Mal findet hier das weltbekannte und größte Ritterturnier der Neuzeit statt, gegründet von Luitpold Prinz von Bayern und jetzt federführend organisiert von seinem Sohn Prinz Heinrich. Bei brütender Sommerhitze wurde es mit der traditionellen Gauklernacht und dem ersten von insgesamt acht Turnieren in der ausverkauften Arena eröffnet.



Wie in jeder Saison mit einem neu geschriebenen Spektakel namens „Der doppelte Ritter“ mit über 350 Akteuren in der Arena. Der frenetische Beifall des Publikum galt vor allem der französischen Cavalcade-Stuntgruppe von Mario Luraschi. Der Atem stockte, als die Kaskadeure ihre Pferde binnen Sekunden auf mehr als 50 Stundenkilometern beschleunigten und dabei Akrobatik auf höchstem Niveau zeigten. Bei den Lanzen-Duellen wurde nicht getrickst, es ging knallhart zur Sache bzw. dem Pferd auf dem Boden schleifend hinterher. Des Königs besten Lanzenreiter und guten Ritter Seyfried spielt Luraschis Sohn Marco, der mit seinem bösen Gegenpart nur Ärger hat: Malwas bzw. Ludovic Godva, der heuer erstmals überzeugend in die Rolle des zwielichtigen „Schwarzen Ritters“ schlüpft.



Die Geschichte wird von Johannes Steck mit seiner sonoren Gänsehautstimme erzählt. Er schafft es auch mehrfach, mit La-Ola-Wellen das Publikum anzuheizen. Fast müßig zu betonen, dass zum Finale „Gut gegen Böse“ gewinnt. Zur Freude von Prinzessin Apolonia, die fast den Falschen zum Gemahl genommen hätte.



Rund um das eigentliche Ritterturnier haben die Veranstalter ein Programm auf die Beine gestellt, das in dieser Fülle einmalig in der Mittelalter-Szene ist. Historische Handwerker wie Sattler, Korbflechter, Glasbläser, Schäffler, Kupferschmiede oder Flachssticker zeigen live ihre Kunst. Musikgruppen und Gaukler sind auf fünf Bühnen nahezu nonstop aktiv.



Weitere Aufführungstage des Ritterturniers sind der 21., 22. und 23. Juli sowie der 28., 29. und 30. Juli. Details unter www.ritterturnier.de.

Erfolgreicher Auftakt des 42. Kaltenberger Ritterturniers Fotostrecke ansehen