Beim „Helfen“ helfen

Von: Nathalie Schelle

Die „Mondaine Watch“ aus der Schweiz und viele weitere Objekte können bei der Auktion ersteigert werden. © Freiheit Demokratie

Landsberg – Seit Beginn des Krieges engagiert sich der Landsberger Verein „Freiheit Demokratie“ mit direkter humanitärer Hilfe in der Ukraine. Mit Hilfsaktionen und Fahrten in das betroffene Land konnten sie bereits viele Spenden in die Ukraine schaffen. Jetzt ist eine neue, große Fahrt geplant – diesmal in die Nähe von Bachmut. Um sie realisieren zu können, veranstaltet der Verein am Sonntag, 23. April, eine Auktion im Sportzentrum Landsberg.

Jeder der möchte, kann entweder etwas versteigern lassen oder selbst bei der Auktion bieten, um etwas zu ersteigern: Die Anzahl der Besucher und der zu versteigernden Dinge ist begrenzt, daher wird eine Anmeldung empfohlen, am besten über die Vereinshomepage www.freiheit-demokratie.de oder Telefon 0151/20257662.



Ab 13 können Interessierte ihre Versteigerungsartikel abgeben, sofern das vorher noch nicht geschehen ist. Ab 14 Uhr beginnt dann der Einlass für alle Besucher, sowohl für die Einlieferer als auch für die Bieter. Eine Stunde später startet die Versteigerung. Bereits jetzt können Interessierte auf der Homepage die Versteigerungsobjekte anschauen. Dazu gehört auch eine Schweizer Armbanduhr (Foto). Generell kann alles versteigert werden, was „etwas besonderes“ und unbeschädigt ist.



Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt, es soll ukrainische Spezialitäten geben.



„Mit dem Erlös kaufen wir Lebensmittel und Hygieneartikel und fahren sie in die Nähe von Bachmut“, erklärt Christian Bieber, Vorsitzender von Freiheit Demokratie. Außerdem soll der Vorrat wieder aufgestockt werden. Kleidung kommt aber nicht mit – diese Aufgabe werde von Volontären übernommen, die die Kleidung separat in die betroffenen Gebiete fahren.



Bald geht´s los

Bei der letzten Fahrt war das Team um Bieber acht Tage in der Ukraine. Dieses Mal soll es eine Woche sein. „Etwa 14 Tage nach der Auktion machen wir uns mit den Lebensmitteln auf den Weg“.