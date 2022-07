Kindergarten und Schule

„Gesunde Rivalität“ als Salz in der Suppe

Von: Johannes Jais

Bürgermeister Erwin Karg (rechts) führte die Gäste auf einen kurzweiligen Streifzug durch fünf Jahrzehnte Gemeindepolitik. © Jais

Fuchstal – Eine „gesunde Rivalität“ sei das Salz in der Suppe, befand zweiter Bürgermeister Stephan Völk, als er am Samstagabend gut 100 Gäste zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Fuchstal willkommen hieß. Anfang Juli 1972 wurden Leeder, Asch und Seestall zusammengelegt. Zugleich kam die neue Gemeinde vom früheren Landkreis Kaufbeuren zum Landkreis Landsberg.

Harte Rivalität oder Kirchturmdenken sind den Gemeinderäten wie den Bewohnern im Fuchstal fremd. Anders als zum Beispiel beim südlichen Nachbarn, wo die Epfacher trotz 50 Jahren Ehe mitunter kritisch zum Verbund mit Denklingen stehen, ziehen die drei früheren Gemeinden im Fuchstal in den meisten Fällen an einem Strang.



Völk ging auch darauf ein, dass der Name Fuchstal eine Besonderheit ist. Von staatlicher Seite war nämlich darauf gedrängt worden, dass die neue Gemeinde 1972 nach einem Ort benannt wird. Das Hauptstaatarchiv wandte sich gegen den Begriff Fuchstal, der für die Allgäu-schwäbische Gegend zwischen Landsberg und Schongau stünde. Besser wäre der Name des bedeutenden Ortes in der neuen Gemeinde, Markt Leeder. Außerdem sei die Verwendung von Doppelnamen wie Leeder-Asch nicht erlaubt. Doch letztlich konnte sich der Name Fuchstal doch durchsetzen.



Für den historischen Rückblick übergab Völk dann das Mikrofon an Bürgermeister Erwin Karg, der nach seinem Motorradunfall erstmals wieder öffentlich auftrat. Der Vize frotzelte, wenngleich Karg „momentan etwas zerknautscht daherkommt“, sei dies kein Hinweis darauf, dass er keinen Biss mehr habe.



„Der Schöner Sepp war genau der Richtige“, resümierte Erwin Karg (57) in seinem Rückblick. Schöner war von 1972 bis 1990 der erste Bürgermeister der Gemeinde Fuchstal. Ein Vorteil sei gewesen, er aus Fischach nahe Augsburg stammte und nicht in einer der drei früher selbstständigen Gemeinden aufgewachsen sei. Schöner habe die Vision gehabt, zwischen Leeder und dem Bahnhof eine Einkaufsmeile mit Freizeiteinrichtungen zu entwickeln, rief Karg in Erinnerung. Doch das sei in den siebziger Jahren genauso schon am Grunderwerb gescheitert wie es im Jahr 2022 der Fall wäre. Und 2050 werde das auch nicht klappen, meinte der Rathauschef.



Kindergarten und Schule



1975 wurde der Kindergarten zwischen Leeder und Asch errichtet, vier Jahre später war die Hauptschule fertiggestellt. Wesentliche Ereignisse waren in der Anfangszeit auch die anfangs sehr umstrittene Gründung des SV Fuchstal 1975 und der Bau der Gemeinschaftshalle in Seestall, wo demnächst nach 50 Jahren eine grundlegende Sanierung für mehrere Millionen Euro ansteht. Nur von kurzer Dauer war, dass die Gemeinde Denklingen 1978 unter Bürgermeister Fritz Schelkle eine Verwaltungsgemeinschaft mit Fuchstal und Unterdießen bildete; schon zwei Jahre später war’s damit vorbei, und Denklingen wurde eine Einheitsgemeinde mit eigener Verwaltung.



Des Weiteren erwähnte Karg die Fertigstellung der Wasserversorgung mit dem Brunnen 1987 und den Anschluss an die Kläranlage in Landsberg. In den neunziger Jahren seien die Dorferneuerung Leeder und der Bau der kleinen Umgehung im Osten (heute Josef-Schöner-Straße) realisiert worden.



Wesentliche Stichwörter für die gemeindliche Entwicklung seit dem Jahr 2000 seien der Ausbau der Ortsdurchfahrt Leeder, das Haus der Begegnung in Asch, das Hofgartenhaus in Leeder, der Erwerb mehrerer Anwesen, der Bau von gemeindlichen Wohnungen, der Aufbau des Nahwärmenetzes, die erste Fotovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus, die Aufnahme von mehr als 70 Flüchtlingen 2015/2016, die vier Windkraftanlagen im Staatsforst 2015/2016, die Fertigstellung des fünf Kilometer langen Radweges von Asch nach Seestall und das Großprojekt Energiezukunft Fuchstal.



82 Gemeinderäte waren es in den vergangenen 50 Jahren. Außergewöhnlich ist, dass nur drei Bürgermeister amtierten: Josef Schöner, Franz Haibl und Erwin Karg. Waren es anfangs 14 Gemeinderäte, so sind es seit 1996 bereits 16.