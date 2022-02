»Ausflug« nach Kaufering

Von: Susanne Greiner

Am Montagabend blieb es ruhig. Die Maßnahmenkritiker versammelten sich in Kaufering, die Gegendemonstration fand am Hauptplatz statt. Nur gegen Ende kam es zu Handgreiflichkeiten. © Greiner

Landsberg – Gegendemonstration und Maskenpflicht scheinen die Kritiker der Coronamaßnahmen zu verdrießen: Am Montagabend verabredeten sich die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung in Kaufering. In Landsberg waren nur rund 50 der Maßnahmenkritiker unterwegs. Am Hauptplatz demonstrierten rund 50 Personen des Bündnisses für Demokratie und Solidarität.Gegen Ende kam es zu Diskussionen, eine Person wurde abgeführt.

Die Maßnahmenkritiker hatten sich über Telegram für den Rundgang verabredet. Aufgrund der Anzeigen am vergangenen Montag und der per Allgemeinverfügung (AV) erlassenen Maskenpflicht wählten sie die Nachbargemeinde, wo die AV nicht greift. Laut einem Video, das der Kauferinger Arzt und Impfgegner Rolf Kron auf Telegram teilte, nahmen an der Versammlung bis zu 300 Personen teil, Polizei war ebenfalls vor Ort. Am kommenden Montag wolle man wieder nach Landsberg, schreiben andere auf Telegram.



Bei der Gegendemonstration berichtete eine Teilnehmerin von den Drohungen in Flyern an Politiker, Bürger und Ärzte (Seite 1). Sie selbst habe auf Facebook eine „gut verpackte Morddrohung“ erhalten. Bereits bei ihrem Engagement während der Flüchtlingskrise sei sie beschimpft worden. Heute nenne man sie „Maskenschlampe“ und wünsche ihr „eine Hinrichtung“.



Gegen Ende der Gegendemonstration sei eine Frau mit Hund an den Absperrungszäunen vorbeigelaufen, habe „Denkt selber!“ gerufen und den Mittelfinger gezeigt, sagt eine der Gegendemonstrantinnen. Bei der Begegnung am Zaun habe die Hundebesitzerin ihr die Maske vom Gesicht reißen wollen, weshalb sie die Frau mit dem Handy filmte, um gegenüber der Polizei den Vorgang belegen zu können. Die Situation sei dabei noch aggressiver geworden – auf beiden Seiten des Zauns. Gegenüber der dann einschreitenden Polizei habe sich die Hundebesitzerin gewehrt, weshalb sie schließlich in einen Einsatzwagen getragen worden sei.



Am Montagabend waren zudem Mitglieder der AfD mit einem Infostand und Plakaten gegen die Coronamaßnahmen in der Ludwigstraße. Angeblich waren auch Mitglieder der rechtsradikalen Partei „Der III. Weg“ vor Ort.

Inzwischen ist auch die Polizeimeldung der Polizeiinspektion Oberbayern Nord eingegangen. Demnach zeigte gegen 18:45 Uhr ein 30-Jähriger, der keiner Versammlung angehört habe, auf dem Hauptplatz vor den Augen der Polizei den „Hitlergruß“. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Eine 50-jährige, stark alkoholisierte Landsbergerin, die ebenfalls keiner Versammlung angehört habe, soll um 19:20 Uhr zunächst Teilnehmende der stationären Kundgebung auf dem Landsberger Hauptplatz beleidigt haben. Bei der Identitätsfeststellung durch die Polizei habe sie auch die Einsatzkräfte beleidigt und körperlich angegriffen, wobei eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein unerlaubtes Einhandmesser bei der Frau gefunden. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Abseits des Versammlungsgeschehens in Landsberg seien der Polizei vier Personen aufgefallen, die sich durch ihre Kleidung selbst der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ zugeordnet hätten. Nach einer Personenkontrolle entfernten sich die Personen aus der Innenstadt. Die Polizeiinspektion Landsberg stehe diesbezüglich im engen Austausch mit der ebenfalls eingesetzten Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck.