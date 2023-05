Dominikus-Zimmer-Rocaille: Träger stehen fest

Die Landsberger Bühne begeisterte ihre Fans schon mit dem Open-Air-Theater „Im Sommer wohnt er unten“. © Greiner

Landkreis – Der Landsberger Stadtrat hat entschieden: Silvia Elvers, die landsberger bühne und Matthias Utz erhalten in diesem Jahr die Dominikus-Zimmer-Rocaille. Verliehen wird sie ihnen aber erst bei einem Ehrungsabend im Stadttheater Mitte September.

Die von der Stadt verliehene Rocaille erinnert an Landsbergs berühmten Baumeister Dominikus Zimmermann. Sie wird an Kunst- und Kulturschaffende, die sich „in besonderem Maße in das Landsberger Kulturleben eingebracht haben“, verliehen.

Die landsberger bühne erhält die Rocaille in Silber. Der Verein wurde als Laienspielbühne der vhs Landsberg 1963 von Josef Pschorr, Konrad Gerum, Hansjörg Falkner, Konrad Vivell und Oscar Hocke gegründet – alle aktiv beim Ruethenfestspiel. Die Laienspielbühne bestand damals wie heute aus rund 60 Mitgliedern vor, auf und hinter der Bühne. Das älteste Mitglied ist über 90, die Jüngsten sind 18 und 20 Jahre alt.

Die einstudierten Stücke führt das Ensemble seit der Wiedereröffnung des Stadttheater 1995 dort mindestens einmal im Jahr auf. Die Bandbreite reicht von Klassikern wie Antigone oder „Der Besuch der alten Dame“ über Boulevardstücke wie „Arsen und Spitzenhäubchen“ oder „Pension Schöller“ bis hin zu zeitgenössischen Stücken wie „4 Minuten 12 Sekunden“. Ihr 50. Jubiläum feierte die Bühne 2014 – unterstützt von Landsberger Chören und einer Jazzband – mit der fulminanten Aufführung des Singspiels „Zum Weißen Rössl“.



Dass die Landsberger „ihre“ Bühne schätzen, beweisen die Aufführungen, die nahezu alle ausverkauft sind. So auch bei den letzten Stücken „Im Sommer wohnt er unten“ (Freilicht, 2021) und dem Ludwig-Thoma-Stück „Erster Klasse“.

Auch Chorleiterin Silvia Elvers erhält die Rocaille in Silber. Sie studierte Kirchenmusik in Freiburg und Lübeck und Chordirigat in Frankfurt/Main. Anschließend arbeitete sie als Elternzeitvertretung des Bezirkskantors in Sigmaringen, danach als Kantorin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendchor in Waldshut-Tiengen. Parallel dazu war sie Dozentin für Kinderchorleitung.

2007 machte sich Elvers als Chorleiterin und Musikpädagogin selbstständig und gründete den Kinder- und Jugendchor DoReMi der Pauluskirche Kaufering, in dem über 100 Kinder singen. 2021 beeindruckte die Formation mit „Wer wir sind – Eine Schöpfungsmusik“, bei der mehr als 50 Kinder und Jugendlichen aus Landsberg und Kaufering beteiligt waren.



Seit 2008 leitet Elvers den Kammerchor Landsberg – und ist glücklich, mit „ihrem“ Chor anspruchsvolle Literatur erarbeiten zu können. Höhepunkte waren die Aufführung des Requiems von Maurice Duruflé, das A-capella-Konzert „Tristis“ und 2016 die Johannespassion von Bach. Mit dem Landsberger Gitarristen Christian Gruber startete sie 2020 das Projekt „Orgel trifft Gitarre“, das sich eher zufällig ergab – und inzwischen zu einer festen Größe geworden ist.

Dirigent Matthias Utz wird mit der Rocaille in Gold geehrt. Utz, 1976 in Amberg geboren, startete seine Ausbildung am dortigen musischen Gymnasium und lernte Klavier, Orgel, Oboe und Gesang. Nach dem Abitur wurde er Mitglied der Bayerischen Singakademie und erhielt Gesangsunterricht. Ab 1997 studierte er an der Hochschule für Musik und Theater München, wo er 2006 das zweite Staatsexamen zum Gymnasiallehrer Musik ablegte. Bereits ab 1999 studierte er zudem Berufschorgesang und legte 2004 sein Diplom als Sänger ab. Als Dirigent betreute er unter anderem den Chor des italienischen Kulturinstituts München.



Seit 2007 leitet er das Vocalensemble Landsberg, mit dem er internationale Preise errang: beispielsweise beim Chorwettbewerb in Spittal 2009, bei dem die Landsberger als bester europäischer Chor abschnitten. 2012 erreichte der Chor einen zweiten und dritten Preis im internationalen Wettbewerb in Breslau. Beliebt sind auch die thematischen Chorkonzerte wie beispielsweise das Sankta-Lucia-Konzert in der Vorweihnachtszeit.