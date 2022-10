Ausgezeichnete Feuerwehrler im Landkreis Landsberg

Von: Johannes Jais

Teilen

Langjährige Kommandanten und Stellvertreter haben das Ehrenzeichen in Silber erhalten. Links der bisherige Kreisbrandrat Johann Koller, hinten Landrat Thomas Eichinger. © Jais

Denklingen/Landkreis – Führungskräfte der Feuerwehren im Landkreis Landsberg, die schon seit vielen Jahren stellvertretende Kommandanten bzw. Kommandanten sind, haben auf der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes das Ehrenzeichnen in Silber erhalten. Zudem bekam Andreas Kohlhund die Ehrennadel in Silber der deutschen Jugendfeuerwehr

Drei Männer aus der Kreisbrandinspektion – der Führungsebene im Landkreis – sind auf der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Denklingen verabschiedet worden. Dies sind Christian Jungbauer, Alfons Mayr und Helmut Premauer. Quirin Krötz, früherer Bürgermeister von Rott, wurde für seine Verdienste um die Wehren mit der Ehrenmedaille des Feuerwehrverbandes bedacht. Rüdiger Sobotta, Chef des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberbayern, und Johann Koller als bisheriger Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Landsberg überreichten an langjährige Führungskräfte der Wehren das Ehrenzeichen in Silber.



Die Geehrten sind: Stefan Winkler aus Pflaumdorf, Christian Martin aus Rott, Bertram Böhm aus Greifenberg, Dietmar Hefele aus Kinsau, Christian Häringer aus Stoffen, Jürgen Müller aus Beuerbach, Hermann Sailer aus Petzenhausen, Karl Hommer aus Beuerbach, Martin Rupp aus Prittriching, Florian Gradl, Stefan Maier aus Hausen und Florian Pitzl aus Greifenberg, Thomas Lindner (Pflugdorf/Stadl), Johann Haberl (Reichling), Florian Wegele (Dettenschwang), Ludwig Fink (Obermühlhausen), Christian Scharr (Dettenschwang), Andreas Baur (Dettenhofen), Tobias Straus (Lengenfeld), Franz Wegele (Hechenwang), Martin Gerum (Hechenwang), Michael Keberle (Kaltenberg), Wolfgang Keil (Hausen), Erich Haberl (Oberbergen), Björn Hieckel (Kaufering), Markus Pitzl (Heinrichshofen), Stefan Schmid (Egling), Franz-Paul Grabmaier (Scheuring), Markus Seidenstricker (Prittriching), Christian Jungbauer (Landsberg), Daniel Unsin (Dienhausen), Franz-Christian Herbst (Epfach) und Dominik Wiedemann (Seestall).