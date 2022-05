Altbürgermeister Kirsch

Ausnahmezustand in Dießen beendet

Von: Dieter Roettig

Teilen

Auch Wind und Regenwolken hielten am letzten Tag des Dießener Töpfermarktes die Keramik-Fans nicht von einem Einkaufsbummel ab. © Roettig

Dießen – Während der Pandemie haben scheinbar viele Keramikfans an „Untertöpferung“ gelitten. Linderung versprach ein Ausflug nach Dießen, wo nach zweijähriger Zwangspause wieder der renommierte und international gefragte Töpfermarkt stattfand. Obwohl er am Sonntag bei Wind und Regen zu Ende ging, sprechen die Veranstalter von einer Rekord-Besucherzahl. Rund 60.000 Fans haben den Weg in die Ammersee-Gemeinde gefunden, wo vier Tage lang der Ausnahmezustand herrschte.

165 Keramiker aus elf Nationen boten ihre garantiert „handmade“ Waren feil, deren Palette von Gebrauchskeramik für Haus und Garten bis zu grandiosen und abstrakten Kunstwerken reichte. Deshalb reisen auch stets Vertreter von bedeutenden Keramik-Galerien und –Museen an. Den kürzesten Weg hatte diesmal aus München „Die Neue Sammlung – The Design Museum“.



Obwohl der 20. Jubiläumsmarkt wegen der noch nicht ganz fertiggestellten Seeanlagen-Sanierung leicht gehandicapt war, konnten fast alle Stamm­aussteller ihre gewohnten Plätze beziehen. Auch die Besucher in Rekordzahl störten sich nicht an den Bauzäunen oder der Behelfsbrücke über den Mühlbach, der das Ausstellungsgelände teilt.



Marktleiter Wolfgang Lösche zog am Sonntag-Abend ein überaus zufriedenes Resümee: „Neben der tollen Stimmung zwischen Ausstellern und Besuchern war der Markt ein großer wirtschaftlicher Erfolg.“ Einige Keramiker wurden nahezu überrannt wie Monika Drescher-Linke aus dem Bayerischen Wald. Ihr Stand mit verspieltem und sommerlich-buntem Geschirr war schon am ersten Tag fast leergekauft. Auffallend waren laut Wolfgang Lösche die vielen jungen Besucher, die sich für das Kunsthandwerk des Töpferns interessierten.



Vielleicht liegt es auch daran, dass während der Corona-Pandemie das Töpfern als Hobby wiederentdeckt wurde. „Die Renaissance der Häuslichkeit hat sicher dazu beigetragen“, so Wolfgang Lösche. Benjamin Rohde, Marktführer für Brennöfen und Stifter des Dießener Keramikpreises, kann das aufgrund seiner Verkaufszahlen bestätigen. Für einen Hobby-Töpfer gebe es nichts Interessanteres, als sich hier in Dießen von den Profis Tipps geben zu lassen.



Nachdem auf dem Markt die Keramikklasse der renommierten Muthesius Kunstschule Kiel mit der Präsentation der Studierenden sowie die Keramikschulen aus Landshut und Höhr-Grenzhausen vertreten waren, erreichten Wolfgang Lösche bereits Anfragen weiterer Schulen, die sich für das kommende Jahr bewerben möchten. Das beweise die enorme Wertigkeit der Dießener Veranstaltung.



Gut besucht war auch das Rahmenprogramm wie die Sonderausstellung „20 Jahre Dießener Keramikpreis“ im Kulturforum Blaues Haus. Hier wurden die Arbeiten sämtlicher Preisträger gezeigt, die von der Marktgemeinde traditionell angekauft wurden. In diesem Jahr muss Bürgermeisterin Sandra Perzul das Gemeindesäckel für Manfred Emmenegger-Kanzler aus Ottersweier öffnen, der im Traidtcasten unter 90 Einreichern zum Sieger gekürt wurde. Selbst der „Dießener Keramikweg“ zu den in der Marktgemeinde produzierenden Töpfer-Werkstätten war gut frequentiert.



Der 20. Dießener Töpfermarkt wurde an Christi Himmelfahrt von Prinzessin Auguste Marie Philippa von Bayern eröffnet, der Tochter des Kaltenberg-Prinzen Luitpold von Bayern. Sie ist eine Schulfreundin von Bürgermeisterin Sandra Perzul und nahm mit ihrer Familie an der traditionellen Ammersee-Rundfahrt teil, die Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Touristik nach Dießen brachte.



Altbürgermeister Kirsch



Für Musik und Unterhaltung während der Fahrt und bei der Ankunft sorgten zur Freude der Besucher Musikanten und eine Kindertanzgruppe des Heimat- und Trachtenvereins „D’Ammertaler Dießen/St. Georgen“.



Mit dabei war natürlich auch Dießens Ex-Bürgermeister Herbert Kirsch, der 2001 den Töpfermarkt zusammen mit Marktleiter Wolfgang Lösche in die Seeanlage verlegt und damit den Grundstein für den internationalen Erfolg als wichtigster Branchentreff der zeitgenössischen Keramikszene gelegt hatte. Seine Amtsnachfolgerin Sandra Perzul verriet zum Marktstart, dass Kirsch nach einem Beschluss des Gemeinderats in Kürze den verdienten Ehrentitel „Altbürgermeister“ verliehen bekommt.