Kreisliga: Der MTV Dießen kann nicht nachlegen

Von: Toni Schwaiger

Das Einschwören aufs Nachlegen in der Kreisliga war vergebens: Mit 0:1 verlor die Erste des MTV Dießen am Sonntag beim FC Wildsteig/Rottenbuch. © MTV

Dießen – Nach dem 3:2-Heimsieg gegen Ohlstadt zum Auftakt in die Kreisliga hat der MTV Dießen nicht nachlegen können. Die Sonntagspartie beim FC Wildsteig/Rottenbuch ging mit 0:1 verloren. „Da wäre mehr möglich gewesen“, sagt Spielertrainer Philipp Ropers, „wir sind sehr unzufrieden“.

Beide Teams starteten eher abwartend in das Spiel und wollten vor allem einen frühen Gegentreffer vermeiden. Diese Rechnung ging für die Ammerseer nicht auf – schon nach einer Viertelstunde lagen sie im Rückstand. In der Folge erspielten sie sich zwar gute Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen. Da auch die Gastgeber nichts Zählbares zustande brachten, hoffte das Ropers-Team auf den Erfolg in Halbzeit zwei. Doch der stellte sich nicht ein, Wildsteig/Rottenbuch blockte immer wieder gefährliche MTV-Angriffe und verteidigte die knappe Führung „clever und routiniert“ (Ropers) bei zum Schlusspfiff.



„Wir machen weiter und wollen das nächste Heimspiel zuhause wieder für uns entscheiden“, blickt Philip Ropers auf den kommenden Sonntag. Dann wird der WSV Unterammergau im Ammersee-Stadion zu Gast sein.