Landsberger Autosalon mit Ausstellerrekord

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das Wetter machte im Herbst dem ersten Autosalon Landsberg das Comeback nach der Pandemiepause nicht leicht, bei der 22. Auflage am 22. und 23. April soll‘s besser werden. © Osman

Landsberg – Der Landsberger Autosalon ist zurück an seinem angestammten Termin. Die große regionale Autoschau findet am 22. und 23. April wie gewohnt auf der Waitzinger Wiese statt. Neben einer Rekord­zahl an Ausstellern gibt es einige Neuerungen, die die Veranstaltung noch attraktiver machen sollen. Dazu gehören Live-Musik und ein Moderator, der Interviews führt und für Stimmung sorgt. Auch darf die gemeinsame Verlosung vom KREISBOTEN und dem Autosalon nicht fehlen. Der Hauptgewinn: ein Finanzierungszuschuss von 10.000 Euro zum Kauf eines Autos.

Erstmals werden beim Landsberger Autosalon 2023 über 40 Aussteller dabei sein – „so viele wie noch nie“, sagt Organisator Helmut Seibold mit sichtlicher Freude. Dass seit dem Autosalon 2022 erst einige Monate vergangen sind, hat niemanden zurückgehalten. Der Termin im letzten Jahr fand außer der Reihe im Herbst statt, weil im Frühjahr noch Corona-­Auflagen galten. Nun sind alle froh, wieder zur Normalität zurückkehren zu können.

Im Zentrum stehen die Autohändler aus der Lechstadt und dem weiteren Umkreis, die das gesamte Markenspektrum des regionalen Kfz-Marktes abdecken. Ihre aktuellen Modelle präsentieren die Landsberger Autohäuser Huttner, Schaller, Schraml, Reisacher und Widmann sowie Auto&Service Pia. Hinzu kommen das Autoforum Landsberg sowie die Autohäuser Jäckle aus Kaufbeuren, Nadler aus Eresing, Lensch aus Denklingen und Merk aus Kleinkitzighofen. Fehlen wird lediglich Mercedes MedeleSchäfer, da die Firma an diesem Wochenende die offizielle Eröffnung des Autohauses in Weilheim feiert. Dafür ist das Autohaus Haeberlen, das im Herbst gefehlt hatte, wieder mit dabei.



Markenvielfalt



Auf rund 22.000 Quadratmetern Fläche präsentieren die Aussteller über 20 verschiedene Automarken, darunter VW, Skoda, Citroen, BMW, Volvo, Toyota, Fiat, Audi, Mazda, Peugeot, Ford, Renault, Nissan und Suzuki. In bewährter Weise verbindet der Autosalon Markenvielfalt mit kurzen Wegen. Verbringt man sonst viele Tage damit, auf der Suche nach einem passenden Fahrzeug sämtliche Autohäuser abzuklappern, findet man hier eine breite Angebotspalette gebündelt auf einer Messe. Die Modelle können in Ruhe besichtigt und verglichen werden. Die Händler sind für Fragen vor Ort, Termine für Probefahrten können unkompliziert vereinbart werden.



Hat Neues für den Landsberger Autosalon 2023 im Kofferraum: Helmut Seibold. © Osman

Da man sich nicht nur auf vier Rädern motorisiert fortbewegen kann, sind auch Anbieter von Motorrädern sowie den immer beliebter werdenden E-Bikes und Elektrorollern vertreten. Motorradfans werden sich freuen, neben Motorrad Muck auch den Harley-Davidson-Händler Jakob Irschina aus Untermeitingen wieder beim Autosalon anzutreffen. Neu dabei ist MAN Service Maurer –die Firma zeigt die Trucks von FC Bayern und dem TSV 1860 München. Anbieter von Caravans und Wohnmobilen sind ebenso vertreten wie der Autoservice Wörheide mit seinen amerikanischen Straßenschiffen und Kultautos.



Erstmals Live-Musik



Für das Rahmenprogramm hat sich Helmut Seibold dieses Mal noch mehr einfallen lassen als sonst. Zum ersten Mal gibt es Live-Musik auf dem Autosalon, und zwar gleich von drei verschiedenen Gruppen. Auf der zur Bühne umfunktionierten Ladefläche eines Sattelzugs spielen nacheinander die Bands Take4Friends aus Landsberg und La Banda sowie voraussichtlich eine Forma­tion der Stadtjugendkapelle.



Erstmals hat der Autosalon auch einen Moderator. Für diese Aufgabe konnte Helmut Seibold den Kauferinger Herbert „Harry“ Thanner gewinnen, der für die Moderation von Sportveranstaltungen bekannt ist. Auf der Waitzinger Wiese wird er Händler und Besucher interviewen, die Ausstellung kommentieren und auch die Ziehung des Gewinners der KREISBOTEN-Verlosung sowie eines Reise-Gewinnspiels begleiten – jeweils auf das gesamte Messegelände übertragen. „Es wurde Zeit, mal etwas Neues zu machen“, so Helmut Seibold. Nicht zuletzt hofft er, mit dem Live-Musikangebot und einem neuen Internetauftritt mehr junges Publikum anzusprechen.



Zu den Co-Ausstellern rund um die Themen Auto und Mobilität gehören neben einer Fahrschule, Autoteile- und Autolackhändlern auch der TÜV, Erdgas Schwaben, die Stadtwerke Landsberg und die AOK, Solar Heisse und der Baumarkt Sailer. Für das leibliche Wohl sorgt die Landbäckerei Immel. Die ,Spielkiste‘ aus Kaufering präsentiert die besten Kindersitze. Ein besonderer Hingucker dürfte das ,Bärenfass‘ werden – eine mobile Sauna, die man tageweise mieten kann.