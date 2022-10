Ausstellung „Archäoptermix“ im Dießener Taubenturm

Von: Alois M. Kramer

Teilen

Die Einführung zur Ausstellung „Archäoptermix“ hielt Dr. Thomas Raff, dessen vorheriges Amt als Vorsitzender des Dießener Heimatvereins jetzt der Dießener Künstler Matthias Rodach innehat. © Kramer

Dießen – Eigentlich hätte die Ausstellung „Erweckt“ heißen sollen. Das sagte Sarah Cossham, mit Katharina Andress Organisatorin der Werkschau von 27 Künstlern und Kunsthandwerkern bei der Eröffnung am Freitagabend im Taubenturm. Die Kunstschaffenden hatten ihre Arbeiten unter dem Titel „Archaeoptermix“ versammelt. Was von Goldschmiedin Adelheid Helm angestoßen wurde, geriet zu ihrer Gedächtnisausstellung.

Am 3. Oktober jährt sich Helms Todestag zum ersten Mal. Daher war der ursprüngliche Name unpassend geworden. Jedoch hätte er – eher als der Neologismus „Archaeoptermix“ – mehr über das Konzept dieser Heimatvereinsausstellung verraten. Denn es ging darum, Fundstücke, die der Augsburger Geologe Professor Dr. Hermann Borchert (1905–1982) sammelte und die durch Zufall in die Hände von Dr. Thomas Raff und seiner Frau Adelheid Helm gerieten, durch Einbeziehung in die eigene künstlerische Arbeit zu neuem Leben zu erwecken und einem Publikum zu zeigen. Allerdings trifft auch die Wortneuschöpfung „Archaeoptermix“: eine Mischung aus Altem, das von verschiedenen Künstlern neu gedeutet wird. Das Urtier „Archaeopterix“ steht dabei für Uraltes.



Die Erbschaft



Die Entstehungsgeschichte von „Archaeoptermix“ sei eigentlich ein Märchen, stellte Dr. Raff in seinen einführenden Worten fest. Körperlich fragil doch wie immer mit einem Lächeln erzählte der Kunsthistoriker und langjährige Vorsitzende des Dießener Heimatvereins, wie alles begann: Im Sommer 2015 wandte sich Dr. Frauke Abraham, eine seiner früheren Augsburger Studentinnen, an ihn mit dem Hinweis, sie habe ein Konvolut von merkwürdigen, von ihrem Großvater als antik bezeichneten Gegenständen geerbt. Sie wollte wissen, ob und was für einen Wert die Sammlung habe.



Die Erbin stellte zusammen mit Dr. Raff ihren Schatz den Experten des auf antike Sammlungsstücke spezialisierten Auktionshauses Gorny und Mosch am Münchener Maximiliansplatz zur Begutachtung vor. Angebliche hethitische Rollsiegel, oder ein bronzener Indianer aus dem Wilden Westen gehörten dazu. Das Ergebnis der Schätzung war niederschmetternd: nahezu wertlos, Fälschungen, dazu falsche Zuschreibungen wie ägyptisch, römisch, phrygisch. Oder auch einfach zu klein und aus dem Zusammenhang gerissen, sodass sie kein Museum der Welt genommen hätte.



Katharina Andress‘ künstlerische ‚Reaktion‘ (links) auf ein Stück aus der Sammlung, die Raffl und Helm erhalten haben: eine kleine Metallfigur, deren Bedeutung und/oder Verwendung nachträglich nicht mehr zu klären ist. © Kramer

Aber das war Anreiz genug – insbesondere für Adelheid Helm – daran ein Ausstellungskonzept zu knüpfen. Es gab Besprechungen, bei denen sich befreundete Kunsthandwerker und Künstler Stücke mitnehmen konnten, zu denen ihnen vielleicht etwas einfallen würde. Das Ergebnis dieses Experiment hat konkrete Formen angenommen und ist auf den drei Stockwerken des Taubenturms zu finden. Zu sehen ist, in wie vielfältiger Weise kreative Köpfe aus Fundstücken Neues geschaffen, Altes eingearbeitet und damit eine Technik wieder aufgegriffen haben, die mittlerweile zum Kanon der Kunst gehört. Sie ist unter dem Begriff „Objet trouvé“, „Spurensicherung“ oder auch Readymade bekannt.



Zu finden sind unter anderem kleine hölzerne Figuren von Katharina Andress, edle Silberschalen von Florian Biehler, eine Miniaturlandschaft aus Metall von Andreas Kloker sowie Hausgötter wie aus römischen Grabfunden von Gisbert Stach. Selbstverständlich sind auch eine Reihe von Schmuckarbeiten von Adelheid Helm selbst in einer Vitrine ausgestellt: Halsketten, Ringe, Ohrringe oder auch Gemmen.



Die Ausstellung „Archaeoptermix“ im Taubenturm in Dießen ist noch bis 16. Oktober jeweils samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr zu sehen.