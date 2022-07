Ausstellung „Freilich“ im Dießener Taubenturm

Von: Dieter Roettig

Ausstellung im Taubenturm: Trude Friedrich mit ihrem aus einem Stück geschnitzten „Zaunkönig“ und Peter Sauerer vor einer seiner Miniatur-Krippen. © Roettig

Dießen – Wer derzeit die alten Ziegelstufen des Taubenturms beim Marienmünster hochsteigt, sollte unbedingt eine Lupe mitbringen. Denn die Künstler Trude Friedrich und Peter Sauerer aus Walleshausen stellen noch bis zum 31. Juli unter dem Motto „freilich“ ihre überwiegend aus Holz geschnitzten Miniaturen aus.

Mit den beiden hat der Heimatverein Dießen zwei hochkarätige Künstler engagiert, die in der Regel getrennt ausstellen und nur ab und zu gemeinsam. So treten hier die Unterschiede und Verwandtschaften deutlich zutage. Und tatsächlich wird erst durch dieses Wechselspiel klar, dass es differenzierende Momente sind, die beide miteinander verbinden. Es tut ihrer Kunst gut, individuell und unabhängig von einander zu agieren, um dann überhaupt sinnvoll kooperieren zu können.



Ein Beispiel der Zusammenarbeit ist ein Wiesenstück mit 1.500 aus Haselnussholz geschnitzten und grün bemalten Grashalmen. Hier agierten beide wie Langstreckenläufer, wobei sie abwechselnd das Tempo bestimmten. Wie diffizil diese Arbeit ist, sieht man in einer Nische des Taubenturms beim einem hölzernen Grasbüschel von Trude Friedrich. Eine Spezialität ihres Partners sind Postapocalypse-Krippen, ebenfalls im Taubenturm zu bestaunen.



Trude Friedrich, 1955 in Argentinien geboren, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Prof. Klaus Schultze und Prof. Norbert Prangenberg. Mit ihren Werken hatte sie Einzel- und Gruppenausstellungen in ganz Deutschland und auch Italien. Sie liebt besonders „Arbeiten im öffentlichen Raum“ wie in den Kindergärten Feldkirchen, Daglfing, Allach sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie München.



Mini-Kirchturm



Peter Sauer, geboren 1958 in München, absolvierte neben dem Studium bei Prof. Eduardo Paolozzi in der Kunstakademie München diverse Stipendien in Sarajevo, Wien, Rom und Bonn. Auch er stellt alleine oder in Gruppen in ganz Deutschland aus. Seine Werke finden sich zudem in hochkarätigen Galerien in ganz Europa.



Die Ausstellung „freilich“ ist deshalb einen Besuch wert, weil hier einmal abseits der üblichen Bilder eine außergewöhnlich Kunst mit Skulpturen und Objekten überwiegend in Holz zu bestaunen sind. Themen aus dem Jahreskreis sind unter anderem Bierfilz, Tannenzweige und Zaunkönig. Und sogar eine Mini-Ausgabe des Marienmünster-Kirchturm ist zu sehen.