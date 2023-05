Blaues Haus Dießen: Der Acker träumt den Frühling

Von: Dieter Roettig

Teilen

Ebenfalls in der Ausstellung zu sehen: das mehrmals übermalte Triptychon von Annunciata Foresti. © Leopold Ploner

Dießen – Ihr vorgezogenes Geburtstagsgeschenk zum 70. im Herbst machte sich Dießens Vorzeige-Künstlerin Annunciata Foresti selbst. Unter dem lyrischen Titel „Der Acker träumt den Frühling“ organisierte sie im Kulturforum „Blaues Haus“ eine exquisite Ausstellung, die noch bis zum 7. Mai zu sehen ist. Mit dabei ihre Künstler-Kollegen Matthias Rodach, Andreas Kloker und Bernd Zimmer, von dem auch der Titel stammt.

Zum Frühling passen besonders die 15 farbenprächtigen Blüten- und Naturbilder von Annunciata Foresti. Viele wie das 3 x 1,40 Meter große und imposante Triptychon „Frühlingserwachen“ hat sie seit 2019 mehrmals übermalt: „Das sind Chancen, Bilderwelten neu zu entdecken und zu interpretieren. Es ist mir viel wert, es macht mich frei. Dabei ist aber auch Mut notwendig, den sicheren Pfad zu verlassen und sich von der aktuellen Schönheit nicht blenden zu lassen. Es ist wie im Leben. Nämlich eine Formel für die Suche nach sich selbst.“ Verändern und Wachsen könnte man einen wichtigen Bestandteil ihrer Malweise nennen.



Kunst im Blauen Haus: (von links) Matthias Rodach, Andreas Kloker, Annunciata Foresti und Bernd Zimmer vor ihren Lieblingsobjekten. © Kunst im Blauen Haus: (von links) Matthias Rodach, Andreas Kloker, Annunciata Foresti und Bernd Zimmer vor ihren Lieblingsobjekten.

Beim Kollegen Bernd Zimmer, Erfinder der offenen Säulenhalle „STOA 169“ in Polling am Flussufer der Ammer, bestimmen Farben und ihre Geheimnisse die acht ausgestellten Bilder: „Das kann abstrakter oder konkreter sein, je nach Standort und wie ich mich dem Thema nähere.“ Das spüren die Besucher besonders intensiv beim Acryl auf Leinwand-Gemälde „Planetoid“.



Für den Wow-Effekt schon beim Betreten der Ausstellung sorgt der Bildhauer Matthias Rodach, regional allgegenwärtig mit dem Dießen-Wahrzeichen „Diez“ und der „Liegenden“ in den Schondorfer Seeanlagen. Die Besucher werden vom lebensgroßen „Charon“ empfangen, der seinen Kahn in die Unterwelt des Hades steuert. Umgeben von Klamotten-Treibgut interpretieren viele diese Installation als Hilferuf von ertrinkenden Flüchtlingen. Aus Polyester, Holz, Rupfen und Asche ist die Figur gefertigt. Geradezu unheimlich wirkt der 2,10 Meter große Minotaurus aus Epoxidharz und ausgedienten Computer-Platinen, wovon eine in der Herznähe des Stieres schon im Weltall unterwegs war.



Bescheiden aber umso nachhaltiger wirkt Andreas Kloker mit seinen Installationen aus 17 Einzelprojekten, die zum intensiven Betrachten einladen. Bei ihm „nistet die Kunst im Alltäglichen“ und seine soll unscheinbar wirken.



Die Ausstellung im Dießener Blauen Haus ist noch von Donnerstag (4. Mai) bis Sonntag (7. Mai) jeweils von 15 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet: Kunstforum „Blaues Haus“ in 86911 Dießen, Prinz-Ludwig-Straße 23.