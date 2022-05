Ausstellung Kunstverein Landsberg: Auf dem Weg sein

Von: Susanne Greiner

Zehn Künstler des Landsberger Kunstverein zeigen ihre Arbeiten in der Stadtverwaltung in der Katharinenstraße. © Greiner

Landsberg – Wer eine Reise macht, hat Sehnsucht als Weh, erst fern, dann heim. Oder Sehnsucht nach dem ‚Auf dem Weg Sein‘. So wie Rudolf Bille, Vorsitzender des Kunstvereins Landsberg, der in der aktuellen Vereins-Werkschau „Sehnsucht nach Perspektiven“ Fotoarbeiten vom Camino de Santiago zeigt. Neun weitere Künstler zeigen ihre Arbeiten noch bis zum 2. Juni in der Landsberger Stadtverwaltung.

Es ist die gelbe Muschel oder der gelbe Pfeil, der dem Pilger den Weg zeigt. Für Bille sowohl Erinnerung an eine Reise, die neue Perspektiven öffnet. Muschel und Pfeil sind aber auch Kunst-Motive, wobei die von Bille abgelichteten Farben, das Gelb der Pfeile sowie blaue Schatten und Graffiti-Motive, als Sonne- und Meer-Erinnerung Urlaubssehnsucht wecken.



Die Sehnsucht von Ruth Frank hat zu neuen Techniken geführt: Sie hat sich mit Enkaustik beschäftigt, einem Arbeiten mit Wachs, Schellack und Feuer, das Farbpigmente in den Untergrund ‚einbrennt‘. Entstanden sind farbintensive „Unterwasserwelten“ oder „Blumenwiesen“. Andrea Reiners tanzt aus der Reihe: sonst eher abstrakt unterwegs, zeigt sie eine klassische Seenlandschaft im Sehnsuchts-Blau der Romantik.



Rike Brysch widmet sich der Sehnsucht hingegen ironisch distanziert. In ihrer Collage „Sehnsucht ‚Bayern‘“ spielt sie mit Bildern, die Heimat vermitteln, aber durch ihre häufige Verwendung zum Klischee geworden sind: Schloss Neuschwanstein, Alphornbläser und natürlich die hübsche graue Allgäuer Kuh.



Ganz programmatisch ist Inge Diepolds Arbeit betitelt: „Und tschüss!“ zeigt dynamische Linien, die ein Auf und Ab ergeben, vielleicht ein Gebirge. Landschaften sind in der aktuellen Werkschau, allein durch die Themen Sehnsucht und Perspektive, viele zu finden. Schade, dass in der Stadtverwaltung keine Skulpturen ausgestellt werden können: wegen des Publikumverkehrs, wie Bille bei der Eröffnung am Freitag erklärt. Dafür könne man sich diesem mit Worten schwer zu beschreibendem „Bauchgefühl“, wie Felix Bredschneijder bei der Vernissage die Sehnsucht nennt, nun mit den Bildern annähern – eine Bereicherung auch für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Am 28. Mai kann jeder selbst seine Sehnsucht bildlich ausleben: Der Kunstverein startet die Freiluftaktion „Malen zum Mitmachen“ am Postberg. Die Ausstellung in der Stadtverwaltung ist von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, geöffnet.