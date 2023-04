Landsberger Künstlergilde nordet sich ein

Zur Vernissage der aktuellen Ausstellung der Künstlergilde Landsberg-Lech am Freitagabend in der Säulenhalle kamen zahlreiche Interessierte.

„48° 1‘ N, 10° 56‘ O“ - Ausstellung

Von Susanne Greiner schließen

Landsberg – Es ist eine ungewohnte Rolle für die zweite Vorsitzende der Künstlergilde Landsberg-Lech Heidi Welnhofer, die sie bei der Ausstellung „48° 1‘ N, 10° 56‘ O“ – die Koordinaten Landsbergs – in der Säulenhalle als Rednerin übernimmt. Noch steht der Verein unter den Eindrücken des Todes ihres bisherigen Vorsitzenden Axel Flörke. Das ist auch in den Arbeiten der 36 Ausstellenden zu sehen: Einige Künstler haben Flörkes Tod in ihren Werken thematisiert. Zudem sind auch zwei junge Künstler vertreten. Denn die Unterstützung junger Künstler stand für Flörke mit an vorderster Stelle.

Eine „Herzensangelegeneheit“ sei für Flörke aber auch diese Ausstellung als Vernetzung von Kunst und Landkreis gewesen, leitet Welnhofer ein – weshalb man sich dazu entschlossen habe, sie dennoch zu machen.



Nina Keim zeigt ein Porträt Flörkes, entstanden noch unter dem Eindruck dessen Todes. Die 21-Jährige zeigt den bisherigen Vorsitzenden zwar in scharz-weiß-Tönen, den Hintergrund bilden hingegen abstrakte Formen – und die sind kunterbunt. Absolut passend sei diese Darstellung, konstatiert Stadtrat Jonas Pioch, selbst Schüler des IKG-Lehrers Flörke, in seiner Ansprache: Denn Flörke habe sich mit seinem Engagement für die Jugend und die Kunst „eine bunte Welt“ geschaffen. „Er hat sich die Kunst angeeignet.“



Der zweite junge Künstler ist Vincent Göhlich alias erwa.one. Göhlich habe eigentlich ein schwarzes Bild einreichen wollen, so Pioch. Letztendlich ist es aber eine „Sternrose“ geworden – eine Art kunterbuntes Mandala. Wäre es, wie vormals in der Alten Wache, im Schwarzlicht sichtbar, würden sich unterschiedliche Muster zeigen – Vielfältigkeit, die Pioch auch Flörke zuspricht.



Die Ausstellung zeigt das Spektrum der Künstlergilde: von Skulpturen oder abstrakte Arbeiten, l‘art trouvé oder esoterisch anmutende Bilder bis hin zu realistischen Fotografien oder auch Landschafts-Aquarelle.



Auffallend ist Heidi Gerhardingers „Leere“: ein historisch anmutender Metallrahmen, auf den ersten Blick ein Spiegel. Aber da, wo sonst das beschichtete Glas sitzt, schaut der Betrachter hindurch – statt dem Selbst blickt nur die leere Wand zurück. Lauter hingegen schallt Walter Frieseneggers „Eisvogels Wiederkehr“ in den Raum: ein an E.T.A. Hoffmans „Sandmann-Olympia“ mahnender Mechanikvogel in einem Käfig, dem Friesenegger mittels Technik eine Stimme verleiht. Still, aber deshalb nicht minder aussagekräftig ist Gislinde Schröters „Schwebender Ton“: ein Schlagzeugstock, der am unsichtbaren Faden vor einer Notenhandschrift Ruhe gibt.



Andrea Reiners ist nicht mit Wachs und feinen Linien zu sehen. Vielmehr reist sie ins Plakative und gestaltet im expressionistischen Stil glückliche Kühe: „Happy Bella und Linda“ schauen den Betrachter direkt in die Augen – ungemein fröhlich. Abstrakt hingegen zeigt sich Ute B. Reinhardts „Lechwehr“: eine an einen Druck erinnernde Collage in Blautönen, wobei Körner in der Farbe die Gischt des Wehrs so lebendig wiedergeben, dass man meint, dessen Tosen und Sprudeln zu hören.



Markus Wasserle, Landrat Eichinger vertretend, betonte die „herausragende Rolle“, die die Gilde seit über 90 Jahren im Landkreis spiele. Nicht zuletzt sei es die Kultur, die den Landkreis zur Marke mache.