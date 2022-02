Den Glauben an die Kirche verloren

Von: Susanne Greiner

Teilen

Über dreimal mehr Landsberger Bürger als im Januar 2020 sind 2022 bisher aus der Kirche ausgetreten. Auch andere Gemeinden bekommen die Austrittswelle zu spüren. © Markus Mueller-Hahl

Landkreis – Die Kirchen-Austrittswelle rollt, auch im Landkreis Landsberg. Seit der Vorstellung des unabhängigen Missbrauchsgutachtens verlassen immer mehr Gläubige vor allem die katholische Kirche. In Landsberg sind es aktuell gut dreimal mehr als noch vor zwei Jahren.

„Im Januar 2020 sind 25 Personen ausgetreten“, informiert Simone Sedlmayr von der Stadtpresse. „In diesem Januar sind es 85.“ Die Zahl könne man allerdings nicht nach katholisch und evangelisch aufschlüsseln. Im Vergleich zu 2020 sei die Anzahl der Kirchenaustritte um über 100 auf 397 gestiegen, sagt Sedlmayr. Einen Grund für den Austritt muss niemand angeben. Aber man kann. Zum Jahresanfang schlage oft die Kirchensteuer als Auslöser zu, weiß Sedlmayr. „Aber als Grund wurde auch die aktuelle Situation bezüglich der Missbrauchsvorfälle genannt“.



Waltraud Gröger, die in der Verwaltung der Gemeinde Denklingen arbeitet, spricht ebenfalls von einem Anstieg der Austritte „innerhalb der letzten Tage“. In den vergangenen drei Wochen seien sechs Personen ausgetreten: fünf von ihnen waren zuvor Mitglied der katholischen Kirche.



Auch in Kaufering fällt der Anstieg der Kirchenaustritte auf: „Normalerweise haben wir rund 30 Austritte in vier Monaten, rund 100 pro Jahr. Jetzt im Januar waren es schon 26, 19 davon betreffen die katholische Kirche“, informiert eine Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes. Seit Bekanntwerden der Ergebnisses des Missbrauchsgutachtens kämen auch jeden Tag Anfragen bezüglich des Kirchenaustrittes. „Pro Tag rufen fünf Personen an und wollen einen Termin ausmachen.“ Auffällig sei, dass jetzt auch weitaus mehr Ältere austreten würden. „Die Jungen machen das ja eh.“