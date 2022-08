Auto rast über Startbahn

Von: Sabine Fleischer

Nur noch Schrott ist der „Rennwagen“ eines jungen Mannes nach der Fahrt über die Landebahn. © FFW Penzing

Penzing – Da wollte jemand wohl Rennfahrer spielen: Letzte Woche ist ein 22-Jähriger aus dem Landkreis über die Start- und Landebahn des ehemaligen Fliegerhorstes gebrettert, durchbrach den Zaun und überschlug sich mehrfach. Der junge Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Polizei Landsberg ermittelt.

Um halb elf abends heulten in Penzing die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr Penzing rückte zur Unfallstelle in der Kauferinger Straße aus und fand einen schwer beschädigten Wagen vor. Nach Versorgung des Patienten durch den Rettungsdienst und Absicherung der Unfallstelle wurde das Umfeld der Einsatzstelle abgesucht und festgestellt, dass das hochmotorisierte Auto von der Landebahn des Fliegerhorstes kommend durch den Zaun gebrochen war. Laut Feuerwehr hatte das Fahrzeug eine Wiese durchfahren, Bahnschienen und einen asphaltierten Weg überquert und den Zaun des Fliegerhorstes durchbrochen. Danach fuhr der junge Mann über die Straße und kam schließlich nach mehreren hundert Metern und vermutlich mehreren Überschlägen in einer Wiese zum Stehen.



Im Laufe des Einsatzes vermutete man, dass der Fahrer nicht allein auf dem Gelände unterwegs war. Mit Hilfe von Polizei und Feuerwehr Untermühlhausen wurde nach Angaben der Feuerwehr Penzing eine weitere Person gefunden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro