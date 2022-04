Christa Jordan hat ein Händchen fürs Ehrenamt

Von: Ulrike Osman

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, ist bei Christa Jordan an der richtigen Adresse. Sie leitet die Ehrenamtsausbildung im Mehrgenerationenhaus der AWO. © Osman

Landsberg – Nach einem ausgefüllten Berufs- und Familienleben denken viele darüber nach, sich ehrenamtlich zu engagieren. Aber wo? Wie findet man etwas, das zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt? Wofür ist man überhaupt geeignet? Mit welchen Aufgaben fühlt man sich wohl? Christa Jordan hilft Menschen dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden – und in der Folge das passende Ehrenamt. Das tut sie seit vielen Jahren sehr erfolgreich und hat immer noch großen Spaß daran.

Christa Jordan leitet im AWO-Mehrgenerationenhaus eine Ehrenamtsausbildung namens EFI. Die Abkürzung steht für „Erfahrungswissen für Initiativen“. Das Angebot richtet sich an die Generation 50plus in der nachberuflichen und nachfamiliären Phase. Mit der kostenlosen Ausbildung qualifiziert man sich zum Senior-Trainer, zur Senior-Trainerin. Wichtiger noch als der Titel: Die meisten Teilnehmer haben am Ende der Schulung eine klare Vorstellung davon, wo und wie sie sich einbringen möchten.



Zu Beginn der Ausbildung entwickelt Christa Jordan mit der Gruppe Ideen für Projekte. Manchmal bringen die Teilnehmer schon eigene Vorschläge mit. Dann wird anhand von Rollenspielen ermittelt, wer sich für welche Aufgabe am besten eignet. Wer ist der geborene Projektleiter, wer ein guter Berater? Wer ist der Netzwerker im Team und wer hat ein Händchen dafür, als Fundraiser Geld für das Projekt zu beschaffen? Wie argumentiert und verhandelt man mit Entscheidungsträgern in sozialen Einrichtungen und Kommunalpolitik? Wie geht erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit? Wie begegnet man Kritikern und Skeptikern? Wie entstehen Konflikte, wie löst man sie?



„Die Rollenspiele machen den Teilnehmern wahnsinnig viel Spaß“, sagt Jordan. Unterschiedliche Wahrnehmungen kommen zur Sprache, man erfährt viel über die eigene Wirkung auf andere. Gleichzeitig bilden sich Teams innerhalb der Gruppe, eine Dynamik entsteht. Oft werden die zu Trainingszwecken entwickelten Projekte hinterher real umgesetzt.



So ist schon eine Menge Gutes entstanden in den mehr als zehn Jahren, die es die EFI-Ausbildung nun im Landkreis gibt – Seniorenbegleitungen und Nachbarschaftshilfen, Lesepaten-Projekte an Schulen, das Repair-Café, ein interkultureller Frauentreff, die Flüchtlingshilfe „Alt hilft Jung“, die Initiative „Digital mobil im Alter“.



Die Ausbildung, an der alle Landkreisbürger teilnehmen können, umfasst sechs Tage, die sich jeweils in Zweier-Blöcken über zwei Monate erstrecken. Hinzu kommen zwei halbe Praxistage, an denen Vertreter von Organisationen wie Caritas und BRK, die Behinderten-Beauftragte des Landkreises Barbara Juchem und andere Praxis-Vertreter teilnehmen. So können bereits Kontakte zu möglichen späteren Trägern geknüpft werden. „Jedes Projekt muss ja irgendwo angedockt sein“, erklärt Jordan.



Wichtig ist ihr der Hinweis, dass man keine eigene Projekt-Idee haben muss, um sinnvoll an der EFI-Ausbildung teilnehmen zu können. „Wir vermitteln die Teilnehmer auch in bestehende Projekte.“ Die Erfolgsquote spricht für sich: „80 Prozent derer, die die Ausbildung machen, übernehmen später eine ehrenamtliche Aufgabe.“



Und auch die anderen legen die Hände nicht in den Schoß. Frauen gehen manchmal sogar zurück in den Beruf. Gerade diejenigen, die während der Familienphase nicht durchgängig gearbeitet haben, stellen in der EFI-Ausbildung fest, was sie eigentlich noch leisten können und bekommen das Selbstvertrauen, wieder einzusteigen.



Christa Jordan strahlt, wenn sie von diesen Beispielen erzählt. In fortgeschrittenerem Alter nochmal etwas Neues machen – das kann jeder, davon ist die Landsbergerin überzeugt. Sie selbst ist das beste Beispiel. Aus dem kaufmännischen Bereich kommend, absolvierte sie mit 50 Jahren eine Ausbildung zur Kommunikationstrainerin („Train the Trainer“) und schulte über 20 Jahre lang Betriebsräte in ganz Deutschland. Richtig gelesen – die zweifache Mutter und zweifache Großmutter war berufstätig, bis sie 73 war.



„Unglaublich bereichernd“ sei diese Phase in ihrem Leben gewesen, erzählt sie. Den gleichen Elan bringt sie in ihre ehrenamtliche Tätigkeit ein. Und ins Tennisspielen, Reisen, Radeln, Gärtnern, Lesen. Diesen Ausgleich dürfe man nicht vernachlässigen, sagt die 81-Jährige. Wieder richtig gelesen – doch das Alter merkt man ihr nicht an, es steht nur auf dem Papier. Aktiv sein hält eben fit und gesund. Das wissen auch die Menschen, die zu Christa Jordan in die EFI-Ausbildung kommen. „Es macht ja Spaß, wenn man im Alter noch mitgestalten kann und wertgeschätzt wird.“